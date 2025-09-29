EPC GROUPE : Solide progression des résultats au 1er semestre 2025, poursuite de la croissance rentable au 2nd semestre

Hausse de +4,4% de l'activité au 1 er semestre 2025 (+3,9% en données comparables) avec une accélération de la croissance au 2 ème trimestre (+6,4%)

EBITDA 1 en progression de +8,8% - Marge d'EBITDA portée à 13,0% (+0,5 pt)

Nouvelle croissance de l'activité et poursuite de l'amélioration de la rentabilité des opérations visées en 2025

Le Conseil d'administration de EPC Groupe (Euronext - EXPL) s'est réuni le 29 septembre 2025, sous la présidence d'Olivier Obst, pour arrêter les comptes semestriels 2025, clos le 30 juin 2025. Les procédures d'audit sur les comptes semestriels consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis prochainement par les commissaires aux comptes.

Les indicateurs financiers présentés dans le tableau ci-dessous sont issus de l'Information Sectorielle, présentée en Note 4 des comptes consolidés, qui est établie sur la base des données de gestion internes utilisées pour l'analyse de la performance des activités, c'est-à-dire avec une intégration proportionnelle des co-entreprises. Des tableaux de passage de l'information sectorielle publiée au compte de résultat consolidé figurent en annexe du présent communiqué de presse.

IFRS Information sectorielle En milliers d'euros 6M 2025 6M 2025 6M 2024 Variation Produit des activités 260 646 286 611 274 542 +4,4% Explosifs & Forage minage 201 973 227 938 217 889 +4,6% Mine urbaine 52 824 52 824 52 521 +0,6% Global Technical Solutions (GTS) 1 633 1 633 490 +233,2% Autres 4 216 4 216 3 642 +15,8% Quotes-parts de résultat des entreprises mises en équivalence 4 644 - - EBITDA [1] incluant la part des entreprises mises en équivalence 35 094 37 186 34 187 +8,8% % 13,5% 13,0% 12,5% Résultat opérationnel courant 20 608 21 575 19 994 +7,9% % 7,9% 7,5% 7,3% Résultat opérationnel 20 608 21 575 19 994 +7,9% Résultat financier -4 064 -4 607 -2 784 IS -1 771 -2 195 -3 577 Résultat net 14 773 14 773 13 633 +8,4% % 5,7% 5,2% 5,0% Résultat net part du Groupe 13 766 13 766 12 522 +9,9%

Olivier Obst, Président-Directeur général de EPC Groupe, déclare :

« Les résultats semestriels 2025 confirment la dynamique engagée en 2024 : une croissance régulière et surtout profitable, marquée par une nouvelle amélioration de notre rentabilité opérationnelle et de notre marge nette.

Cette performance, obtenue dans un environnement économique instable (tensions géopolitiques, politique commerciale américaine redéfinie et variation des taux de change), témoigne de la résilience et de la solidité de notre modèle.

Forts de notre présence internationale élargie, notamment au Brésil avec l'acquisition de Pirobras, de notre expertise industrielle reconnue et de nos capacités d'innovation, nous sommes pleinement confiants dans la poursuite de notre croissance durable et créatrice de valeur. »

PROGRESSION DE +4,4% DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉES PORTÉE PAR LES EXPLOSIFS CIVILS

Les produits des activités consolidées se sont établis à 286,6 M€ au 1 er semestre 2025 contre 274,5 M€ au 1 er semestre 2024, soit une croissance de +4,4% (+3,9% à taux de change et périmètre constants).

Les consolidations des sociétés Blastcon Australia (depuis le 1 er juillet 2024) et Pirobras (depuis le 1 er juin 2025) ont eu un impact positif de +0,5 point, alors que les variations de change ont eu un impact défavorable de -0,1 point.

Le 2 ème trimestre 2025 s'est notamment traduit par une accélération de la croissance du Groupe par rapport au début de l'exercice (+6,4% au 2 ème trimestre après +2,4% au 1 er trimestre), portée notamment par le rebond des activités de la Mine urbaine (regroupant Déconstruction et Économie circulaire).

Sur l'ensemble du semestre, la croissance dans l'activité Explosifs & Forage minage s'est établie à +4,6%, très bien orientée sur la zone Europe Méditerranée Amérique (+9,4%). Cette hausse traduit une nette augmentation des volumes dans un marché relativement stable en termes de prix de vente. L'activité historique Explosifs & Forage minage a contribué pour 80% à l'activité consolidée du Groupe au 1 er semestre 2025. Début juin 2025, EPC Groupe a finalisé l'acquisition de la société Pirobras au Brésil, qui renforce son positionnement international en s'implantant pour la première fois au Brésil, et consolide son expertise et son savoir-faire industriel, notamment dans le domaine des explosifs primaires et des systèmes d'initiation.

Comme attendue, l'activité de la Mine Urbaine est repartie à la hausse au 2 ème trimestre (+6,3%), compensant le retard du 1 er trimestre (-4,9%). Sur l'ensemble du 1 er semestre, l'activité de la Mine Urbaine s'inscrit en légère croissance de +0,6%. Les bonnes prises de commandes dans les chantiers de rénovation urbaine ont permis de relancer l'activité dans un contexte qui reste pourtant morose en France dans le secteur de la construction et dans le secteur industriel du fait des incertitudes politiques et économiques.

L'activité GTS , présentée séparément depuis le 1 er janvier 2025, connaît une belle croissance grâce à l'intégration de Blastcon Australia et à la bonne performance de Vibraquipo.

BONNE ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ DANS LES EXPLOSIFS EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE - ACTIVITÉ TOUJOURS PENALISÉE AU MOYEN-ORIENT

En milliers d'euros - Non audités 6M 2025 6M 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 213 210 198 792 +7,3% Afrique Asie Pacifique 73 401 75 750 -3,1% Activité consolidée 286 611 274 542 +4,4%

Europe Méditerranée Amérique

La croissance de la zone Europe Méditerranée Amérique (+7,3%) a été excellente ce semestre, avec une bonne orientation de l'activité Explosifs & Forage minage (+9,4%) et un rebond de l'activité de la Mine urbaine (+0,6%) au 2 ème trimestre.

En France , les grands travaux tant en France qu'à l'export ont permis de soutenir nettement l'activité (+10% par rapport au 1 er semestre 2024). L'activité de vente de produit exportés s'est également très bien tenue. L'activité de distribution en France s'est inscrite légèrement en retrait. Globalement, l'activité en France a permis d'apporter un très bon niveau de charge aux lignes de production.

L' Espagne et l' Italie ont continué à afficher une croissance à deux chiffres, avec le redémarrage des chantiers de tunnel et le développement du forage minage. Le groupe confirme ainsi son retour à la rentabilité sur ces marchés du sud de l'Europe.

La conjoncture est restée difficile en Suède qui peine à compenser sur son marché domestique l'absence de chantier d'envergure au Groenland.

Le Royaume-Uni a vu ses ventes augmenter (+7%) dans un marché qui reste relativement stable grâce à une excellente performance commerciale, tant en volume qu'en valeur.

La reprise des chantiers d'infrastructure d'ampleur au Maroc comme l'agrandissement du port de Dakhla, a permis de consolider des bons niveaux de production.

Au Canada , EPC Canada a poursuivi sa croissance rapide (+37% à taux de change constant) grâce à la montée en puissance des livraisons chez le nouveau client minier aurifère du groupe en Ontario. L'activité est restée stable au Québec.

Afrique Asie Pacifique

Dans le sillage du 1 er trimestre (-4,0%), la zone Afrique Asie Pacifique est en retrait sur l'ensemble du semestre (-3,1%) du fait de la baisse des ventes dans la joint-venture MCS en Arabie Saoudite.

La contraction du marché en Arabie Saoudite , du fait de l'arrêt complet des travaux sur le chantier NEOM, a conduit à une forte agressivité commerciale notamment sur les fournitures d'ANFO (produits à faire marge). La filiale MCS n'a pas consenti les baisses demandées sur ce produit afin de protéger ses marges. La fin du projet NEOM (encore actif au 1 er semestre 2024) et la perte de certains clients ANFO se sont traduits par une baisse de près de 8 M€ de l'activité sur le semestre.

La Nouvelle Calédonie contribue à nouveau à l'activité de la zone, le contrat sur la mine de Goro ayant été réactivé en janvier 2025. La montée en cadence s'est poursuivie au cours du semestre.

La Côte d'Ivoire , en l'absence de nouveau contrat significatif cette année, a maintenu son activité à un niveau élevé dans un contexte globalement porteur, notamment sur les mines d'or. La signature du contrat Montage Gold (lire p.7) apportera de volumes complémentaires à compter du 2 nd semestre 2026.

La Guinée a connu un très bon 1 er semestre grâce à un redressement des volumes minés sur la mine de CBG qui doit faire face à une demande en forte croissance. L'activité est également bonne au Burkina Faso , où EPC consolide ses positions en approvisionnant désormais une partie du secteur minier.

L'Afrique centrale avec le Gabon et le Cameroun a également été particulièrement bien orientée grâce à la mise en place de nouvelles solutions logistiques. Cela a permis de compenser une activité en retrait au Sénégal du fait de l'arrêt du projet pour le barrage de Sambangalou avec Vinci qui tarde à redémarrer.

Enfin les volumes augmentent toujours en Malaisie où l'implantation sur le marché local des carrières se poursuit grâce à la mise en service de la troisième UMF, inaugurée au 1 er trimestre 2025.

PROGRESSION DE +9% DE L'EBITDA AU 1 ER SEMESTRE 2025, SOIT UNE MARGE D'EBITDA DE 13,0%

L'EBITDA [2] (incluant la part des co-entreprises mises en équivalence) s'est élevé à 37,2 M€ en progression de +9% par rapport au 1 er semestre 2024, soit une amélioration de +3,0 M€ d'un semestre à l'autre. Pour rappel, une charge de personnel de 1,7 M€ avait été comptabilisée au 1 er semestre 2024 (sans incidence sur la trésorerie) liée à la valorisation comptable du plan d'actionnariat salarié EPC Share.

La marge d'EBITDA s'est ainsi élevée à 13,0% au 1 er semestre 2025, contre 12,5% un an plus tôt.

Cette solide performance opérationnelle témoigne de la robustesse du modèle économique de EPC Groupe : la baisse importante de l'activité en Arabie Saoudite (près de 8 M€ d'activité en moins sur le semestre) a été plus que compensée par des volumes supplémentaires dans d'autres géographies avec des marges équivalentes. L'augmentation des volumes de ventes au Canada et en Malaisie permettent de consolider la rentabilité de ces filiales toujours en phase de croissance. Les filiales européennes confirment également leur potentiel de rentabilité avec la croissance des services à haute valeur ajoutée.

Le résultat opérationnel courant (incluant la part des co-entreprises mises en équivalence) s'est établi à 21,6 M€ soit en augmentation de +8%. La hausse des amortissements est maitrisée (15,7 M€ au 1 er semestre 2025 vs. 14,9 M€ au 1 er semestre 2024), résultant des programmes d'investissements réalisés ces dernières années. La marge opérationnelle courante s'est établie à 7,5% en 2024, contre 7,3% un an plus tôt.

En l'absence d'autres produits et charges opérationnels ce semestre (comme l'an dernier), le résultat opérationnel est identique au résultat opérationnel courant, en hausse de +8%.

Le résultat financier s'est établi à -4,6 M€ au titre du semestre écoulé, contre -2,8 M€ au 1 er semestre 2024, principalement du fait de pertes nettes de change (1,1 M€) dans un contexte de forte appréciation de l'euro vis-à-vis des autres devises et d'une diminution des produits de désactualisation sur la provision environnementale (démantèlement & dépollution) liée à l'augmentation des taux d'actualisation de ces provisions.

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de 2,2 M€, le résultat net est ressorti à 14,8 M€ au 1 er semestre 2025, contre 13,6 M€ un an plus tôt, soit une progression de +8%.

ACCROISSEMENT DE LA MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT, MAIS AUGMENTATION DU BFR

La marge brute d'autofinancement s'est établie à 32,9 M€ au 1 er semestre 2025, en progression de 1,4 M€.

La forte augmentation du BFR (besoin en fonds de roulement) s'explique en partie par la croissance du chiffre d'affaires qui contribue à hauteur de 6 M€ à cette augmentation. Parallèlement, le groupe a été confronté à un accroissement des délais de règlement de ses clients de près de 10 jours sur la période qui contribue pour plus de 8 M€. Cette augmentation des délais de règlement n'a pas été reportée chez les fournisseurs.

Le cash-flow d'exploitation s'est établi à 9,6 M€ sur la période, à comparer à 20,4 M€ au 1 er semestre 2024 qui bénéficiait d'une gestion optimisée des comptes clients et fournisseurs.

Les flux d'investissements se sont élevés à 24,7 M€, traduisant un niveau d'investissements toujours soutenu, avec 16,3 M€ d'acquisitions d'immobilisations, et la réalisation d'une opération de croissance externe au cours du semestre (Pirobras au Brésil). À l'issue du 1 er semestre, le free cash-flow d'EPC Groupe est donc négatif à -15,2 M€, contre 7,5 M€ un an plus tôt.

Au cours du 1 er semestre 2025, EPC Groupe a mis en place de nouveaux financements, dont un financement en dollar canadien pour accompagner son développement en Ontario et au Québec, et mobilisé des lignes de crédit auprès de ses partenaires bancaires dans le cadre de l'acquisition de Pirobras. Le Groupe a ainsi émis 17,9 M€ de nouveaux emprunts nets au cours du semestre (27,2 M€ d'émission de nouveaux emprunts et 9,3 M€ de remboursements d'emprunts bancaires) et amorti 6,4 M€ des dettes locatives (IFRS 16). Au total, les flux de financement se sont élevés à 9,0 M€. À noter que le dividende de 1,50 € par action (soit un montant total de 3,4 M€) approuvé lors de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2025 a été mis en paiement en juillet 2025, postérieurement à la clôture du semestre.

À l'issue du 1 er semestre 2025, la variation de trésorerie s'élève à -6,5 M€.

En milliers d'euros 6M 2025

IFRS 6M 2024

IFRS Variation Marge brute d'autofinancement 32 873 31 500 +1 373 Variation du BFR -20 615 -8 134 Impôts payés -2 875 -2 889 Cash-flow d'exploitation (A) 9 574 20 477 -10 903 Cash-flow d'investissement (B) -24 738 -12 937 -11 801 dont Acquisition d'immobilisations corp. et incorp. -16 252 -11 862 dont Variations de périmètre -8 674 -1 389 Free Cash-flow (A) + (B) -15 164 7 540 -22 704 Cash-flow de financement 8 990 -6 310 +15 300 dont Emissions d'emprunts (net des remboursements) 17 883 2 266 Variation de la trésorerie -6 460 1 308 -7 768

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX FINANCEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA CROISSANCE EXTERNE

En milliers d'euros 30/06/2025

IFRS 31/12/2024

IFRS En milliers d'euros 30/06/2025

IFRS 31/12/2024

IFRS Actifs non courants 235 171 225 463 Capitaux propres 179 005 172 414 dont Immo. corp et incorp. 133 196 129 669 Dettes financières 97 823 78 424 dont Droits d'utilisation 28 586 30 011 dont non courantes 62 902 45 968 Actifs courants 228 839 213 339 dont courantes 34 921 32 456 dont Stocks 57 446 62 023 Dettes locatives 26 881 28 040 dont Créances clients 156 567 138 347 Autres passifs 186 945 190 662 Trésorerie 26 644 30 738 TOTAL ACTIF 490 654 469 540 TOTAL PASSIF 490 654 469 540

Les actifs non-courants continuent de s'accroître, avec la poursuite de l'effort d'investissement au 1 er semestre 2025 qui a porté sur la construction des lignes de Boosters en France et au Royaume-Uni, l'acquisition de nouveaux équipements pour faire face à la croissance de l'activité au Maroc et en Côte d'Ivoire, et la modernisation de l'usine de MFQ au Canada. Par ailleurs, plusieurs nouveaux sites sont en cours d'aménagement en Italie, en Suède et au Canada.

Le niveau des stocks diminue à 57,4 M€, fruit d'une gestion rigoureuse notamment au niveau des stocks de matières premières, alors que l'encours clients s'accroit sous l'effet de l'augmentation des délais de règlement.

Le niveau de trésorerie disponible s'établit à 26,6 M€ à fin juin 2025.

Les capitaux propres continuent leur progression pour atteindre 179,0 M€.

Sous l'effet de la mise en place des nouveaux financements, la dette financière brute s'établit à 97,8 M€ à mi-2025 (dont 64% de dettes financières non courantes), contre 78,4 M€ fin 2024.

La dette financière nette ressort à 71,2 M€ au 30 juin 2025 contre 47,7 M€ fin 2024. Le ratio d'endettement net financier (gearing net) s'élève à 40% à l'issue du semestre contre 28% au 31 décembre 2024. Le ratio de levier suivi par les partenaires financiers (dettes financières nettes / EBITDA sur le périmètre incluant les co-entreprises) s'établit à 1,23 fin juin 2025 contre 1,04 fin 2024 et 1,36 fin juin 2024.

Le groupe dispose en outre de 19,2 M€ de lignes de crédit non utilisées au 30 juin 2025.

PERSPECTIVES

Le 1 er semestre 2025 a permis au groupe de continuer sa montée en puissance sur certains marchés clefs (Côte d'Ivoire, Canada, Malaisie), bénéficiant ainsi des investissements importants réalisés ces dernières années.

Dans un contexte économique international difficile, EPC Groupe poursuit donc son développement et sa croissance rentable en 2025, en gardant le cap sur les axes stratégiques fixés :

La poursuite de la croissance internationale , avec une nouvelle implantation géographique au Brésil consécutivement à l'acquisition de Pirobras, un marché en forte croissance offrant d'importantes opportunités notamment dans les secteurs de la mine et des carrières ;

, avec une nouvelle implantation géographique au Brésil consécutivement à l'acquisition de Pirobras, un marché en forte croissance offrant d'importantes opportunités notamment dans les secteurs de la mine et des carrières ; Le développement de nouvelles lignes de production d'accessoires de tir pour élargir la gamme de produits : nouvelle ligne de production de Boosters en France au Royaume-Uni, production de cartouches pyrotechniques utilisant la technologie de sensibilisation mécanique sur la nouvelle ligne du Polygone ;

d'accessoires de tir pour élargir la gamme de produits : nouvelle ligne de production de Boosters en France au Royaume-Uni, production de cartouches pyrotechniques utilisant la technologie de sensibilisation mécanique sur la nouvelle ligne du Polygone ; La sophistication du Groupe dans les métiers de la Mine urbaine , pour capter davantage de valeur ajoutée, en maîtrisant le tri en amont dans les opérations de déconstruction et les filières de recyclage en aval. Dans ce domaine, la filiale EPC DEMOSTEN a remporté plusieurs contrats majeurs à haute valeur ajoutée d'un montant total supérieur à 10 M€ au 1 er semestre 2025, dont la déconstruction d'un ensemble logistique de plus de 32 000 m² en périphérie de Paris pour le compte d'une grande enseigne nationale de la distribution, ainsi que la reconversion de plusieurs sites industriels pour le compte d'un grand constructeur automobile.

Les solides perspectives commerciales permettent d'anticiper une croissance positive de l'activité pour l'ensemble de l'exercice 2025. Sur le plan financier, un accent particulier sera mis sur la gestion du BFR, afin de s'adapter au nouveau comportement des acteurs observé depuis le démarrage du cycle de hausse des taux d'intérêt.

SIGNATURE D'UN CONTRAT MAJEUR DE 5 ANS EN COTE D'IVOIRE

EPC Groupe, via sa filiale EPC Côte d'Ivoire, a annoncé début septembre le gain d'un contrat majeur avec une filiale du groupe canadien Montage Gold pour la fourniture d'explosif et le service de minage du projet de Koné, en Côte d'Ivoire.

Le gain de ce contrat fait suite à un appel d'offre international au terme duquel EPC Côte d'Ivoire a été retenue pour son expertise technique, sa connaissance du terrain et sa capacité à déployer des solutions innovantes et fiables dans le respect des standards les plus exigeants. EPC Côte d'Ivoire va ainsi déployer un dispositif industriel complet comprenant une usine de production d'explosifs sur site, 2 à 3 unités mobiles de fabrication d'explosifs (camions MEMU) et une équipe technique dédiée au minage

La durée initiale du contrat est fixée à cinq ans à compter du 1 er juillet 2026, couvrant à la fois la phase de préparation des opérations minières et les premières années de production. Avec un chiffre d'affaires attendu supérieur à 5 M€ par an sur la durée du projet, ce contrat consolide la présence du Groupe comme partenaire de référence du secteur extractif en Afrique de l'Ouest.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025, le 13 novembre 2025,

après la clôture des marchés d'Euronext

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

Annexe

Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros 30 juin 2025 30 juin 2024 Activités poursuivies Produit des activités ordinaires 260 646 242 417 Autres produits 2 535 1 532 Achats consommés (*) (103 402) (97 552) Autres achats et charges externes (*) (58 739) (55 485) Variation des stocks d'encours et de produits finis 1 103 386 Charges de personnel (69 324) (64 512) Amortissements et dépréciations des immobilisations (14 574) (13 811) Dotations et reprises de provisions 88 942 Autres produits et charges d'exploitation (2 369) (1 539) Part du résultat des mises en équivalence 4 644 6 523 Résultat opérationnel courant incluant la part des mises en équivalence 20 608 18 901 Autres produits et charges opérationnels - - Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition 20 608 18 901 Pertes de valeur sur les actifs immobilisés - - Dépréciation des écarts d'acquisition - - Résultat opérationnel 20 608 18 901 Coût de l'endettement financier net (2 751) (3 102) Autres produits et charges financiers (1 313) 471 Résultat avant impôt 16 544 16 270 Impôt sur les résultats (1 771) (2 637) Résultat net de l'ensemble consolidé – activités poursuivies 14 773 13 633 Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net de l'ensemble consolidé – total 14 773 13 633 Résultat net – part du groupe 13 766 12 522 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 1 007 1 111 Résultat par action Résultat net (Part Groupe) 6,49 5,94 Résultat net (Par Groupe) des activités poursuivies 6,49 5,94

Bilan consolidé

ACTIF - En milliers d'euros 30 juin 2025 31 décembre 2024 Ecarts d'acquisition 16 387 11 234 Immobilisations incorporelles 5 726 5 376 Immobilisations corporelles 133 470 124 293 Droits d'utilisation 28 586 30 011 Participations dans les mises en équivalence 39 944 43 016 Autres actifs financiers non courants 1 801 1 889 Actifs d'impôts différés 9 257 9 644 Total actifs non courants 235 171 225 463 Stocks 57 446 62 023 Clients et autres débiteurs 156 567 138 347 Créances d'impôt 1 548 1 742 Autres actifs courants 13 278 11 227 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 644 30 738 Total actifs courants 255 483 244 077 TOTAL ACTIF 490 654 469 540 PASSIF - En milliers d'euros 30 juin 2025 31 décembre 2024 Capital 7 015 7 015 Réserves 152 154 136 102 Résultat net de l'exercice – part du groupe 13 766 23 370 Capitaux propres part du groupe 172 935 166 487 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 6 070 5 927 Capitaux propres 179 005 172 414 Dettes financières non courantes 62 902 45 968 Dettes de location non courantes 17 013 17 246 Passifs d'impôts différés 2 367 2 267 Provisions pour avantages aux salariés 12 888 15 044 Autres provisions non courantes 21 671 21 842 Autres passifs long terme 3 750 1 744 Total passifs non courants 120 591 104 111 Fournisseurs et autres créditeurs 134 501 136 802 Dettes d'impôt 1 909 2 490 Dettes financières courantes 34 921 32 456 Dettes de location courantes 9 868 10 794 Autres provisions courantes 1 921 1 708 Autres passifs courants 7 938 8 765 Total passifs courants 191 058 193 015 Total dettes 311 649 297 126 TOTAL PASSIF 490 654 469 540

Flux de trésorerie consolidés

En milliers d'euros 30 juin 2025 30 juin 2024 Résultat net consolidé 14 773 13 633 Elim. des parts des mises en équivalence (4 644) (6 523) Elim. des amortissements et provisions 14 521 12 265 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution 32 (73) Elim. des profits et pertes de réévaluation à la juste valeur (143) 7 Elim. de l'effet d'actualisation (282) (415) Elim. du résultat s/ cessions actions propres 50 (54) Charges et produits calculés liés aux paiements en actions - 1 743 Dividendes reçus des co-entreprises 3 944 5 190 Elim. des produits de dividendes (hors-groupe) (28) (12) Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 28 223 25 761 Elim. de la charge (produit) d'impôt 1 771 2 637 Elim. du coût de l'endettement financier net 2 879 3 102 Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 32 873 31 500 Incidence de la variation du BFR (20 615) (8 134) Impôts payés (2 875) (2 889) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 9 574 20 477 Incidence des variations de périmètre (8 674) (1 389) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (16 252) (11 862) Acquisition d'actifs financiers - 61 Variation des prêts et avances consentis (74) (200) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 234 443 Dividendes reçus 28 12 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (24 738) (12 937) Emission d'emprunts 27 172 8 938 Remboursement d'emprunts (9 289) (6 672) Diminution des dettes de locations (6 355) (5 770) Intérêts financiers nets versés (3 125) (3 342) Cession d'actions propres 720 641 Dividendes payés aux minoritaires (133) (105) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 8 990 (6 310) Incidences de la variation des taux de change (286) 78 Variation de la trésorerie (6 460) 1 308 Trésorerie d'ouverture 27 971 24 541 Trésorerie de clôture 21 511 25 849 Variation de trésorerie (6 460) 1 308

Tableau de passage de l'information sectorielle au compte de résultat consolidé (IFRS)

En milliers d'euros 1 er semestre 2025 Information sectorielle Retraitements IFRS 10 et 11 Compte de résultat consolidé Produit des activités ordinaires externe total 286 611 (25 965) 260 646 Quotes-parts de résultat des ent. mises en équivalence - 4 644 4 644 EBITDA incluant la part des co-ent. mises en équivalence 37 186 (2 092) 35 094 Amortissements et dépréciations des immobilisations (15 702) 1 128 (14 574) Dotations et reprises de provisions 91 (3) 88 Résultat opérationnel courant incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 21 575 (967) 20 608 Autres produits et charges d'exploitation - - - Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition 21 575 (967) 20 608 Dépréciation des écarts d'acquisition - - - Pertes de valeur sur les actifs immobilisés - - - Résultat opérationnel 21 575 (967) 20 608 Charges financières – net (4 607) 543 (4 064) Résultat avant impôts 16 968 (424) 16 544 Impôt sur les résultats (2 195) 424 (1 771) Résultat net – activités poursuivies 14 773 - 14 773 Résultat net – activités abandonnées - - - Résultat net total 14 773 - 14 773

En milliers d'euros 1 er semestre 2024 Information sectorielle Retraitements IFRS 10 et 11 Compte de résultat consolidé Produit des activités ordinaires externe total 274 542 (32 125) 242 417 Quotes-parts de résultat des ent. mises en équivalence - 6 523 6 523 EBITDA incluant la part des co-ent. mises en équivalence 34 187 (2 417) 31 770 Amortissements et dépréciations des immobilisations (14 944) 1 133 (13 811) Dotations et reprises de provisions 751 191 942 Résultat opérationnel courant incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 19 994 (1 093) 18 901 Autres produits et charges d'exploitation - - - Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition 19 994 (1 093) 18 901 Dépréciation des écarts d'acquisition - - - Pertes de valeur sur les actifs immobilisés - - - Résultat opérationnel 19 994 (1 093) 18 901 Charges financières – net (2 784) 153 (2 631) Résultat avant impôts 17 210 (940) 16 270 Impôt sur les résultats (3 577) 940 (2 637) Résultat net – activités poursuivies 13 633 - 13 633 Résultat net – activités abandonnées - - - Résultat net total 13 633 - 13 633

[1] Indicateur alternatif de performance : L'EBITDA est calculé à partir du résultat opérationnel courant retraité des dotations et reprises sur amortissements et provisions (y compris celles se référant au BFR).

[2] Indicateur alternatif de performance : L'EBITDA est calculé à partir du résultat opérationnel courant retraité des dotations et reprises sur amortissements et provisions (y compris celles se référant au BFR).