EPC GROUPE : Solide hausse de +9,4% de l'activité consolidée au 1er trimestre 2026

Croissance de +10,2% à taux de change et périmètre constant

Progression de +7,4% des activités Explosifs & Forage minage, de +5,5% pour la Mine urbaine et +14,1% pour GTS

Développement soutenu de la zone Europe Méditerranée Amérique (+11,3%) et la zone Afrique Asie Pacifique renoue avec la croissance en 2026 (+4,2%)

EPC Groupe (Euronext - EXPL) a enregistré une activité consolidée en hausse soutenue de +9,4% (+10,2% à taux de change et périmètre constants) au 1 er trimestre 2026 pour s'établir à 152,9 M€.

Le début de l'exercice marque ainsi une accélération de la croissance (+6,0% sur l'ensemble de l'exercice 2025), portée par le niveau soutenu de l'activité Explosifs & Forage minage (+7,4%) et le retour à la croissance de la zone Afrique Asie Pacifique (+4,2% et +8,6% à taux de change et périmètre constants) après un exercice 2025 en retrait du fait essentiellement du recul des ventes en Arabie saoudite. L'activité Global Technical Solutions (GTS) poursuit également son développement à un rythme soutenu (+14,1%).

La dynamique de croissance des marchés sur lesquels le Groupe est présent se confirme en 2026.

Pour une parfaite information du marché, le Groupe présente son information financière trimestrielle suivant deux approches :

L'activité consolidée en ligne avec l'information sectorielle des comptes annuels (avec une intégration proportionnelle de ses co-entreprises), méthode de suivi privilégiée par le management et les partenaires financiers ;

Le chiffre d'affaires IFRS, hors co-entreprises.

En milliers d'euros - Non audité 1 er trimestre 2026 1 er trimestre 2025 Variation

réelle Variation à taux de change et périmètre constants 1 Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 113 579 102 024 +11,3% +10,8% Afrique Asie Pacifique 39 354 37 761 +4,2% +8,6% Activité consolidée 152 933 139 785 +9,4% +10,2% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 110 209 99 123 +11,2% +10,6% Afrique Asie Pacifique 30 401 26 207 +16,0% +17,5% Activité consolidée 140 610 125 330 +12,2% +12,1%

1 La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2025 aux taux de change moyen mensuel 2026 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2025 les entrées (ou sorties) de périmètre.

Les produits des activités consolidées s'établissent à 152,9 M€ au 1 er trimestre 2026 contre 139,8 M€ au 1 er trimestre 2025, soit une croissance de +9,4% (+10,2% à taux de change et périmètre constants).

La consolidation de la société Pirobras (depuis le 1 er juin 2025) a eu un impact positif de +1,2 point sur la croissance annuelle, alors que les variations de change (dollar américain, dollar canadien et livre sterling principalement) ont eu un impact défavorable de -1,9 point.

PROGRESSION DU PRODUIT DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉES DANS TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

En milliers d'euros - Non audité 1 er trimestre 2026 1 er trimestre 2025 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 119 468 111 235 +7,4% Mine urbaine 27 100 25 691 +5,5% Global Technical Solutions (GTS) 718 629 +14,1% Autres 5 648 2 230 +153,3% Activité consolidée 152 933 139 785 +9,4%

La croissance du Groupe dans l'activité Explosifs & Forage minage s'établit à +7,4%. La baisse d'activité en Arabie saoudite et en France est largement compensée par l'excellente performance des Amériques (Canada, première consolidation du Brésil), et de l'Afrique (Sénégal, Maroc, Gabon et Burkina Faso).

Les activités de la Mine urbaine (regroupant Déconstruction et Économie circulaire) confirment leur bonne tenue avec une croissance de +5,5% par rapport à un 1 er trimestre encore faible en 2025 consécutivement aux Jeux Olympiques de Paris.

L'activité GTS connaît une croissance de +14,1% portée par l'activité logicielle et les instruments de mesure de Vibraquipo.

LA ZONE EUROPE MÉDITERRANÉE AMÉRIQUE TOUJOURS BIEN ORIENTÉE AU PREMIER TRIMESTRE 2026

Europe Méditerranée Amérique

En milliers d'euros - Non audité 1 er trimestre 2026 1 er trimestre 2025 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 80 417 73 846 +8,9% Mine urbaine 27 100 25 691 +5,5% Global Technical Solutions (GTS) 414 256 +61,7% Autres 5 648 2 230 +153,3% Activité consolidée 113 579 102 024 +11,3%

L'activité Explosifs & Forage minage est très bien orientée sur la zone Europe Méditerranée Amérique (+8,9%) malgré des conditions météorologiques peu favorables en Europe. Elle confirme ainsi le rythme de croissance soutenu du 4 ème trimestre 2025 (+9,9%).

En France , l'activité domestique reste très atone dans un marché de la construction et des travaux publics qui a été pénalisé par des conditions météorologiques particulièrement défavorables cet hiver. La mise à l'arrêt temporaire de l'un des lots du TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) a également pesé sur l'activité travaux. L'activité export direct a également été en baisse du fait du décalage d'une importante expédition sur le 2 ème trimestre. Globalement les revenus sont en baisse de -10,9% au 1 er trimestre 2026 en France.

Le début d'année est en légère baisse en Italie (-2,4%) confrontée, elle aussi, à un hiver perturbé qui a ralenti l'activité en carrière. L' Espagne tire mieux son épingle du jeu (+26,5%) notamment grâce à une excellente performance de l'activité distribution dans la région de Valence.

Malgré un mois de mars faible au Maroc (jeûne du ramadan), l'activité dans le royaume a été extrêmement dynamique ce trimestre avec une croissance à taux de change constant de +20,3% de l'activité explosif et de +40,3% de l'activité travaux. Les filiales tirent les fruits du bon niveau d'activité sur les grands chantiers (notamment le port de Dakhla), des nouveaux contrats remportés en fin d'année 2025 en carrière et de l'activité export qui est aujourd'hui récurrente.

L'activité de la filiale en Suède est restée faible ce trimestre, la croissance attendue n'a pas été au rendez-vous du fait des conditions climatiques extrêmes rencontrées. Le Royaume-Uni a réalisé un bon premier trimestre avec une croissance de +18,9% à taux de change constants, les gains de part de marché réalisés en 2025 portant leurs fruits. L' Irlande a également été très dynamique avec une croissance de +18,0% dans un marché qui reste porteur.

Comme habituellement en hiver, c'est l'activité minière qui a soutenu la croissance au Canada. Les deux sites miniers principaux ont bien performé malgré des conditions à nouveau difficiles cette année dans le Grand Nord. La construction de l'usine d'IAMGOLD se poursuit en parallèle, la fourniture d'explosifs à la mine étant pour l'instant assurée par l'usine de Dane en Ontario.

L'activité au Brésil a été pénalisée par des difficultés techniques chez le principal producteur de Nitrate du pays qui a contraint la société à ralentir sa production. La situation est revenue à la normale à partir de début mars. La structure de management se renforce pour être en mesure de saisir les importantes opportunités sur le marché brésilien et à l'export.

Afrique Asie Pacifique

En milliers d'euros - Non audité 1 er trimestre 2026 1 er trimestre 2025 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 39 051 37 388 +4,4% Global Technical Solutions (GTS) 303 372 -18,5% Activité consolidée 39 354 37 761 +4,2%

La zone Afrique Asie Pacifique renoue nettement avec la croissance ce trimestre malgré un comparable toujours défavorable sur l'Arabie saoudite.

Au Moyen-Orient, MCS (en Arabie saoudite ) est en retrait par rapport au 1 er trimestre 2025 (-9,6% à taux de change constant). L'usine de Mansoura Massara, démarrée fin 2025, monte en puissance progressivement. La production devrait s'accélérer dans les mois à venir avec les nouveaux contrats miniers enregistrés en mars (lire ci-dessous). La guerre dans le golfe Arabo-Persique n'a pas d'impact significatif sur l'activité.

Malgré les perturbations engendrées par le conflit en cours au mois de mars, l'activité progresse légèrement sur le trimestre aux Émirats arabes unis . La mise en service de la nouvelle unité de production donne un avantage concurrentiel intéressant à cette co-entreprise par rapport à ses concurrents.

L'activité est en forte croissance en Nouvelle-Calédonie . L'activité avait repris progressivement au 1 er trimestre 2025 offrant un comparable favorable. Les difficultés rencontrées actuellement par les producteurs de nickel en Indonésie (très dépendants de matières premières venant du Golfe) pourraient avoir un impact favorable sur l'activité du client d'EPC Groupe dans les mois à venir.

La croissance se poursuit à un rythme soutenu en Malaisie avec un chiffre d'affaires en progression de +15,3% à taux de change constant

En Afrique sub-saharienne , l'activité est contrastée suivant les pays.

En attente du démarrage du contrat Montage Gold au 2 nd semestre 2026, la Côte d'Ivoire voit son activité baisser légèrement (-3,7%) du fait de volumes en baisse sur les contrats existants. C'est également le cas en Guinée avec une baisse de -29,3% sur les filiales travaillant pour la CBG où la production est restée faible en début d'année. Le démarrage de la ligne d'assemblage de détonateurs en mars et les premières ventes sur le marché ont permis de doper la croissance de la filiale qui porte ce projet, avec une augmentation de plus de +50% par rapport au 1 er trimestre 2025.

Le Cameroun et le Bénin sont en retrait ce trimestre. Le contexte politique pénalise toujours l'activité.

L'activité au Sénégal est extrêmement dynamique (+74,5%) avec une montée en puissance de l'activité minière. C'est également le cas au Gabon qui enchaîne les bonnes performances avec un doublement de l'activité malgré des contraintes logistiques toujours importantes. Le Burkina Faso progresse également significativement.

FAITS MARQUANTS DU 1 ER TRIMESTRE 2026

Signature de trois contrats majeurs dans le secteur des mines d'or au Moyen-Orient

À travers ses filiales, EPC Groupe annonce le renforcement significatif de sa position sur le marché minier au Moyen-Orient à travers la signature de trois contrats majeurs dans le secteur des mines d'or.

Évalués à environ 240 millions d'euros, ces contrats ont été conclus par la coentreprise MCS (détenue à 40,0% par EPC Groupe) pour des durées de 5 et 7 ans. Ils couvrent les prestations suivantes : l'approvisionnement en explosifs et accessoires à partir d'une production locale, la logistique et la livraison sur site, et la mise en œuvre des opérations.

Renforcement des positions au Canada avec la signature de deux contrats majeurs dans le secteur des mines métalliques

EPC Groupe a renforcé significativement la position de sa filiale EPC Canada sur le marché minier canadien, à travers l'obtention d'un contrat en Ontario avec IAMGOLD ainsi que la prolongation de son partenariat stratégique avec MFQ (Minerai de Fer Québec).

EPC Canada s'est vu attribuer le contrat long terme pour la fourniture d'explosifs et de services de minage sur la mine d'or de Coté Gold en Ontario, propriété du groupe IAMGOLD. Évalué à plus de 100 millions de dollars canadiens (environ 67 millions d'euros), ce contrat d'une durée de quatre ans couvre une gamme complète de services de minage, incluant l'approvisionnement en explosifs et accessoires à partir d'une usine dédiée, la logistique et la livraison sur site, ainsi que l'exécution des opérations de minage.

Dans le prolongement de cette dynamique, EPC Canada et MFQ ont également acté la prolongation de leur partenariat stratégique pour la production d'émulsion sur site pour une durée supplémentaire de 4 ans. Cette prolongation de contrat s'accompagne d'une modernisation des lignes logistiques et de production pour les rendre plus performantes et plus flexibles.

POINT D'ÉTAPE SUR LE PROJET DE RAPPROCHEMENT ENTRE EPC GROUPE ET LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS

Les travaux de due diligence croisée entre les deux groupes se sont poursuivis de manière intense depuis l'annonce au marché de négociations exclusives entre EPC Groupe et la SSE. Ils ont permis de confirmer la cohérence stratégique du rapprochement et la proximité culturelle des deux entreprises.

L'opération reste soumise à la négociation de la documentation contractuelle, aux conditions suspensives réglementaires applicables, ainsi qu'à l'approbation des assemblées générales d'EPC Groupe et de SSE. Les parties espèrent réaliser l'opération d'ici la fin du 3 ème trimestre 2026.

PERSPECTIVES

Depuis le démarrage de la guerre dans le golfe Arabo-Persique, le groupe est confronté, comme de nombreux groupes industriels à une perturbation de certaines de ses chaînes d'approvisionnement.

Le travail réalisé depuis plusieurs années pour diversifier les sources d'approvisionnement des fournitures critiques porte ses fruits. Aucune rupture d'approvisionnement critique n'est envisagée à court ou moyen terme .

La hausse des coûts matière est en revanche une réalité qui se matérialise progressivement et de manière très significative. Les équipes du Groupe sont mobilisées pour activer les mécanismes contractuels qui permettent de protéger la marge du Groupe en valeur. EPC Groupe avait privilégié la transparence avec ses clients lors de la crise ukrainienne sans chercher à profiter de situations parfois tendues. Cette attitude partenariale est actuellement reconduite, afin de maintenir la confiance entre les acteurs de la filière pendant cette période critique.

Malgré ce contexte particulier, la croissance affichée par le groupe au 1 er trimestre confirme la dynamique de fond qui soutient ses activités . Le renchérissement des énergies fossiles accélère l' électrification en cours, et donc le besoin en métaux. Les constructions d'infrastructures et la valorisation des matériaux recyclés sont également au rendez-vous.

L'adhésion d'EPC Groupe au Pacte Mondial des Nations Unies s'inscrit parfaitement dans cette trajectoire. Le Groupe souhaite contribuer, à sa mesure, à la réalisation de ces objectifs dans le respect de l'environnement et des personnes.

Agenda financier :

Assemblée générale des actionnaires, le 30 juin 2026

Résultats semestriels 2026, le 30 septembre 2026,

après la clôture des marchés d'Euronext à Paris

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026, le 12 novembre 2026,

après la clôture des marchés d'Euronext à Paris

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

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