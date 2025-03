EPC GROUPE : Poursuite de la croissance rentable et forte génération de trésorerie à l'issue de l'exercice 2024

Hausse de +3,2% de l'activité sur l'exercice 2024 (+2,8% en données comparables), hors activité des additifs arrêtée

EBITDA 1 en progression de +2,1% - Marge d'EBITDA en amélioration à 12,7% (+0,1 pt)

Free cash-flow (incluant IFRS 16) porté à 40,0 M€ en 2024 (+147%)

Proposition de versement d'un dividende de 1,50 € par action (+50%)

Le Conseil d'administration de EPC Groupe (Euronext - EXPL) s'est réuni le 27 mars 2025, sous la présidence d'Olivier Obst, pour arrêter les comptes de l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis prochainement par les commissaires aux comptes.

Les indicateurs financiers présentés dans le tableau ci-dessous sont issus de l'Information Sectorielle, présentée en Note 4 des comptes consolidés, qui est établie sur la base des données de gestion internes utilisées pour l'analyse de la performance des activités, c'est-à-dire avec une intégration proportionnelle des co-entreprises. Des tableaux de passage de l'information sectorielle publiée au compte de résultat consolidé figurent en annexe du présent communiqué de presse.

IFRS Information sectorielle En milliers d'euros 12M 2024 12M 2024 12M 2023 Variation Produit des activités 490 156 558 152 548 277 +1,8% Explosifs et Forage minage 374 753 442 749 418 437 Mine urbaine 106 410 106 410 114 156 Autres 8 994 8 994 8 200 Activité des additifs arrêtée 0 0 7 486 Produit des activités hors additifs 490 156 558 152 540 791 +3,2% Quotes-parts de résultat des entreprises mises en équivalence 12 661 - - EBITDA [1] incluant la part des entreprises mises en équivalence 63 736 70 677 69 190 +2,1% % 13,0% 12,7% 12,6% Résultat opérationnel courant 33 303 36 250 35 081 +3,3% % 6,8% 6,5% 6,4% Résultat opérationnel 33 101 36 048 34 461 +4,6% Résultat financier -4 125 -5 214 -6 153 -15,3% IS -4 122 -5 980 -5 425 +10,2% Résultat net 24 854 24 854 22 883 +8,6% Résultat net part du Groupe 23 370 23 370 21 349 +9,5%

Olivier Obst, Président-Directeur général de EPC Groupe, déclare :

« Les résultats de l'exercice 2024 illustrent la capacité d'EPC Groupe à maintenir une croissance régulière et rentable, malgré un contexte économique marqué par des perturbations conjoncturelles. Cette performance témoigne de l'efficacité opérationnelle du Groupe, de sa solidité financière et de sa capacité à générer de la trésorerie tout en poursuivant activement son désendettement.

En 2025, nous comptons accélérer cette dynamique en renforçant notre présence à l'international sur de nouveaux marchés stratégiques, en diversifiant notre offre de produits et en consolidant notre expertise, notamment dans le domaine de la Mine urbaine. »

PROGRESSION DES PRODUITS DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉES PORTÉE PAR LES EXPLOSIFS CIVILS

Les produits des activités consolidées (hors activité des additifs arrêtée) se sont établis à 558,2 M€ en 2024 contre 540,8 M€ en 2023, soit une croissance de +3,2% (+2,8% à taux de change et périmètre constants). Le sociétés acquises et consolidées en 2024, Vibraquipo (au 1 er janvier 2024) et Blastcon Australia (au 1 er juillet 2024) ont eu un impact positif de +0,2 point de croissance, alors que les variations de change ont eu un impact favorable de +0,2 point.

La performance du Groupe a été portée par l'activité historique Explosifs et Forage minage qui contribue pour 442,7 M€, soit 79% de l'activité consolidée, et dont la croissance s'établit à +5,8% sur un an. Les activités de la Mine urbaine (regroupant Déconstruction et Économie circulaire) ont connu un coup de frein conjoncturel (-6,8%) lié au fort ralentissement de l'activité travaux en région parisienne, avant, pendant et après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans un contexte globalement peu porteur pour la construction neuve.

RETOUR DE LA CROISSANCE EN EUROPE ET POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE EN AFRIQUE ASIE PACIFIQUE

La zone Europe Méditerranée Amérique a enregistré un produit des activités consolidées (hors activité des additifs arrêtée) de 401,1 M€, en progression de +1,0%, portée par l'activité Explosifs et Forage minage (+3,9%) qui a permis de compenser l'activité en baisse dans la Mine urbaine (-6,8%) liée au contexte olympique à Paris.

La zone Afrique Asie Pacifique affiche une progression de +9,4% sur l'ensemble de l'année 2024. Il s'agit pour l'essentiel de croissance organique liée à une hausse des volumes.

PROGRESSION DE +2% DE L'EBITDA EN 2024, REPRÉSENTANT UNE MARGE D'EBITDA DE 12,7%

L'EBITDA [1 (incluant la part des co-entreprises mises en équivalence) s'est établi à 70,7 M€ en progression de +2% par rapport à l'exercice 2023, malgré l'absence de cession immobilière significative sur la période (2,9 M€ de plus-value sur l'exercice 2023) et une charge de personnel de 2,7 M€ en 2024 (sans incidence sur la trésorerie) liée à la valorisation comptable du plan d'actionnariat salarié EPC Share. Sans ces deux éléments, sans lien direct avec l'exploitation opérationnelle du Groupe, la progression annuelle de L'EBITDA aurait été de l'ordre de +11%.

La marge d'EBITDA s'est ainsi élevée à 12,7% en 2024, contre 12,6% un an plus tôt.

Cette bonne dynamique s'explique par plusieurs facteurs :

l'arrêt en 2023 de l'activité additifs diesel déficitaire ;

une bonne gestion de la décroissance des prix de matière première qui a permis de maintenir la marge en valeur, tant dans les pays matures que dans les pays en croissance ;

un mix géographique favorable, avec une progression des volumes dans les pays ayant une rentabilité supérieure à la rentabilité moyenne du Groupe (Afrique sub-saharienne, Asie) ;

une gestion pro-active des ressources dans le secteur de la Mine urbaine, qui a permis de solliciter davantage les ressources internes et réduire la sous-traitance.

Le résultat opérationnel courant (incluant la part des co-entreprises mises en équivalence) est ressorti à 36,3 M€ soit en augmentation de +3%. Pour mémoire, l'exercice 2023 intégrait un niveau important de provisions lié à l'arrêt d'une ligne de production en Italie. La hausse des amortissements observée sur l'exercice (18,5 M€ en 2024 vs. 15,5 M€ en 2023) résulte des importants programmes d'investissements réalisés ces dernières années. Sans la cession immobilière intervenue en 2023 et la charge de personnel liée à EPC Share, la progression du résultat opérationnel courant aurait été de l'ordre de +21%. La marge opérationnelle courante s'est établie à 6,5% en 2024, contre 6,4% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel (incluant la part des co-entreprises mises en équivalence) s'est élevé à 36,0 M€. Les autres produits et charges opérationnels (-0,2 M€) sont principalement constitués des frais liés aux acquisitions des sociétés Vibraquipo et Blastcon Australia.

Le résultat financier s'est établi à -5,2 M€ au titre de l'exercice écoulé contre -6,2 M€ en 2023, constitué pour l'essentiel des charges d'intérêts. Son évolution témoigne de la baisse de l'endettement, de gains nets de change (0,2 M€) contre des pertes nettes de change en 2023 (-0,9 M€) et un produit de désactualisation sur la provision environnementale résultant de la hausse des taux d'intérêt pris en compte pour le calcul de cette provision.

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de 6,0 M€, le résultat net est ressorti à 24,9 M€ en 2024 contre 22,9 M€ au titre de l'exercice précédent, soit en progression de +9%.

DOUBLEMENT DU CASH-FLOW D'EXPLOITATION EN 2024 À 67,0 M€

La marge brute d'autofinancement s'est établie à 56,0 M€, en progression soutenue de +30%, traduisant la capacité de EPC Groupe à générer de la trésorerie à travers son activité.

Porté par la bonne maîtrise du BFR (besoin en fonds de roulement), sous l'effet d'une gestion optimisée des comptes clients et fournisseurs, le cash-flow d'exploitation s'est établi à 67,0 M€, en doublement par rapport à 2023.

Les flux d'investissements se sont élevés à 27,0 M€, traduisant un niveau d'investissements toujours soutenu et la réalisation des deux opérations de croissance externe au cours de l'exercice (Vibraquipo et Blastcon Australia). À l'issue de l'exercice 2024, EPC Groupe a généré un free cash-flow de 40,0 M€, contre 16,2 M€ un an plus tôt.

L'exercice 2024 a également été marqué par la poursuite de la politique de désendettement financier de EPC Groupe amorcée lors de l'exercice précédent, avec 15,7 M€ de remboursements nets d'emprunts (20,8 M€ de remboursements d'emprunts bancaires et 5,0 M€ d'émission de nouveaux emprunts) et l'amortissement de 12,0 M€ des dettes locatives (IFRS 16).

À l'issue de l'exercice 2024, la variation de trésorerie est positive de +3,4 M€.

En milliers d'euros 12M 2024

IFRS 12M 2023

IFRS Variation Marge brute d'autofinancement 55 993 43 064 +12 929 Variation du BFR 6 778 -15 076 Impôts payés 5 754 4 224 Cash-flow d'exploitation (A) 67 004 33 129 +33 875 Cash-flow d'investissement (B) -26 995 -16 932 -10 063 dont Acquisition d'immobilisations corp. et incorp. -26 496 -22 573 Free Cash-flow (A) + (B) 40 007 16 197 +23 812 dont Amortissements des droits d'utilisation IFRS 16 12 165 10 236 Cash-flow de financement -36 708 -18 334 -18 374 dont Remboursements d'emprunts (net des émissions) -15 735 -1 354 Variation de la trésorerie 3 429 -2 376

POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT FINANCIER : GEARING NET DE 28% À FIN 2024 (VS. 46% fin 2023)

En milliers d'euros 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS En milliers d'euros 31/12/2024

IFRS 31/12/2023

IFRS Actifs non courants 225 463 208 874 Capitaux propres 172 414 144 925 dont Immo. corp et incorp. 129 669 121 990 Dettes financières 78 424 93 020 dont Droits d'utilisation 30 011 27 044 dont non courantes 45 968 67 760 Actifs courants 213 339 210 513 dont courantes 32 456 25 260 dont Stocks 62 023 54 235 Dettes locatives 28 040 25 040 dont Créances clients 138 347 143 362 Autres passifs 190 662 182 647 Trésorerie 30 738 26 245 TOTAL ACTIF 469 540 445 632 TOTAL PASSIF 469 540 445 632

La croissance des actifs non-courants s'explique principalement par la poursuite en 2024 de l'effort d'investissement dans de nouvelles usines de production en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Canada et au Royaume-Uni notamment.

L'augmentation du niveau des stocks, liée à la croissance de l'activité Explosifs et Forage minage, est compensé par la baisse de l'encours clients témoignant d'une gestion rigoureuse et efficace dans le recouvrement des créances clients notamment sur l'activité Mine urbaine.

Le niveau de trésorerie disponible est en hausse de +4,5 M€ pour s'établir à 30,7 M€ à fin 2024.

Les capitaux propres continuent leur progression pour atteindre 172,4 M€.

Sous l'effet de la politique de désendettement, la dette financière brute s'établit à 78,4 M€ à fin 2024 (dont 59% de dettes financières non courantes), contre 93,0 M€ un an plus tôt.

La dette financière nette ressort à 47,7 M€ au 31 décembre 2024 contre 66,8 M€ fin 2023. Le ratio d'endettement net financier (gearing net) s'élève à 28% à l'issue de l'exercice 2024 contre 46% un an plus tôt. Le ratio de levier suivi par les partenaires financiers (dettes financières nettes / EBITDA sur le périmètre incluant les JV) poursuit son amélioration en 2024, pour s'établir à 1,04 contre 1,30 fin 2023 et 1,68 fin 2022.

Le groupe dispose en outre de 48,4 M€ de lignes de crédit non utilisées au 31 décembre 2024.

PROJET DE DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE 1,50 € par action au titre de l'exercice 2024

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2025 le versement d'un dividende de 1,50 € par action au titre de l'exercice 2024, en progression de +50% par rapport à celui versé au titre de l'exercice 2023. Il représente un taux de distribution de 15% du résultat net part du Groupe.

PERSPECTIVES

Bien positionné sur ses marchés, en phase avec les attentes des principales parties prenantes, EPC Groupe possède tous les atouts pour continuer à croître fortement dans les prochaines années.

Face à un contexte économique international incertain, le principaux axes de développement du Groupe en 2025 seront :

La poursuite de la croissance internationale , avec l'implantation sur de nouvelles géographies à fort potentiel, à l'image de la Malaisie en 2024 ;

, avec l'implantation sur de nouvelles géographies à fort potentiel, à l'image de la Malaisie en 2024 ; Le développement de nouvelles lignes de production d'accessoires de tir pour élargir la gamme de produits ;

d'accessoires de tir pour élargir la gamme de produits ; La poursuite, dans des volumes toujours limités en 2025 par la conjoncture , de la sophistication dans les métiers de la Mine urbaine , pour capter davantage de valeur ajoutée, en maîtrisant le tri en amont dans les opérations de déconstruction et les filières de recyclage en aval.

Sur le plan financier, la forte amélioration de la génération de trésorerie en 2024 sera poursuivie, avec pour objectif la poursuite des investissements de croissance, la rentabilité des opérations et le retour aux actionnaires.

CRÉATION DE L'ACTIVITE GLOBAL TECHNICAL SOLUTIONS (GTS)

Dans un contexte d'innovation et de transformation digitale accélérée, EPC Groupe a décidé de créer l'activité Global Technical Solutions (GTS), dédiée à l'optimisation des opérations de minage et de carrières grâce à des solutions technologiques de pointe.

Conçue par des ingénieurs pour des ingénieurs, l'activité GTS marque une avancée majeure dans la digitalisation des opérations minières. GTS réunit l'expertise des équipes techniques du Groupe ainsi que de ses filiales Diogen, Vibraquipo, Vibratesting, Blastcon Australia et EPC Chile, consolidant ainsi un savoir-faire unique pour offrir des solutions toujours plus performantes et innovantes. En combinant logiciels de pointe de simulations numériques et conception de minage de pointe, capacités matérielles éprouvées et expertise technique de renom, cette activité vise à transformer les pratiques industrielles en permettant de réduire les coûts opérationnels, d'optimiser les performances des sites miniers et des carrières et d'assurer une conformité rigoureuse aux normes environnementales et de sécurité.

La direction de GTS est confiée à Ben Williams, cadre dirigeant expérimenté de EPC Groupe, qu'il a rejoint en novembre 2000. Depuis 2011, Ben Williams est Directeur Général d'EPC-UK. Il a élargi ses responsabilités en devenant d'abord Directeur de la zone Atlantique puis de la zone Europe du Nord jusqu'en décembre 2024.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025, le 13 mai 2025, après la clôture des marchés d'Euronext

Assemblée générale des actionnaires, le 30 juin 2025

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de plus de 550 millions d'euros en 2024 et près de 2 500 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

Directeur Administratif et Financier

01 40 69 80 00

contact.actionnaires@epc-groupe.com Lilia GONCALVES

Responsable Communication Groupe

01 40 69 80 00

lilia.goncalves@epc-groupe.com Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92

epc-groupe@actus.f Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse

06 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr

[1] Indicateur alternatif de performance : L'EBITDA est calculé à partir du résultat opérationnel courant retraité des dotations et reprises sur amortissements et provisions (y compris celles se référant au BFR).