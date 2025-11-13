EPC GROUPE : Nouvelle accélération de la croissance au 3ème trimestre 2025

Progression de +8,3% de l'activité trimestrielle (identique à données comparables)

Croissance de +4,5% de l'activité Explosifs & Forage minage et de +7,6% de l'activité Mine urbaine sur neuf mois

Hausse de +9,9% de la zone Europe Méditerranée Amérique depuis le début de l'exercice 2025 compensant le recul de -5,3% de la zone Afrique Asie Pacifique

EPC Groupe (Euronext - EXPL) affiche un produit des activités consolidées (y compris co-entreprises) en hausse de +5,7% sur neuf mois (+5,4% à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 435,5 M€ à fin septembre 2025, dans un contexte de stabilité des prix. Cette progression est due notamment à la forte hausse de l'activité Explosifs & Forage Minage en Europe Méditerranée Amériques qui compense largement le ralentissement de la zone Afrique Asie Pacifique lié aux moindres volumes en Arabie Saoudite. La Mine urbaine réalise une bonne performance estivale (+21,7% au 3 ème trimestre) et s'inscrit désormais en croissance de +7,6% sur neuf mois, confirmant son regain de forme en 2025.

Fort de ce solide 3 ème trimestre, EPC Groupe réaffirme son objectif de croissance rentable de l'activité en 2025.

Pour une parfaite information du marché, le Groupe présente son information financière trimestrielle suivant deux approches : L'activité consolidée en ligne avec l'information sectorielle des comptes annuels (avec une intégration proportionnelle de ses co-entreprises), méthode de suivi privilégiée par le management et les partenaires financiers ;

Le chiffre d'affaires IFRS, hors co-entreprises.

En milliers d'euros - Non audité 9 mois

2025 9 mois

2024 Variation

réelle Variation à taux de change et périmètre constants [1] Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 326 220 296 707 +9,9% +9,3% Afrique Asie Pacifique 109 283 115 348 -5,3% -4,8% Activité consolidée 435 502 412 055 +5,7% +5,4% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 316 651 287 727 +10,1% +9,4% Afrique Asie Pacifique 79 275 75 074 +5,6% +4,7% Activité consolidée 395 927 362 801 +9,1% +8,4%

Le produit des activités consolidées (hors co-entreprises) s'établit à 395,9 M€ à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2025 contre 362,8 M€ à fin septembre 2024, soit une croissance de +9,1% (+8,4% à taux de change et périmètre constants).

La consolidation des sociétés récemment acquises, Blastcon Australia (depuis le 1 er juillet 2024) et Pirobras (depuis le 1 er juin 2025), a eu un impact positif de +1,1 point sur la croissance à neuf mois, alors que les variations de change ont eu un impact défavorable de -0,4 point.

PROGRESSION DU PRODUIT DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉES PORTÉE PAR LES EXPLOSIFS CIVILS



En milliers d'euros - Non audité 9 mois 2025 9 mois 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 341 951 327 078 +4,5% Mine urbaine 84 404 78 478 +7,6% Global Technical Solutions (GTS) 2 382 1 191 +100,0% Autres 6 766 5 307 +27,5% Activité consolidée 435 502 412 055 +5,7%

La performance de EPC Groupe est portée par l'activité historique Explosifs & Forage minage qui contribue pour 342,0 M€, soit près de 80% de l'activité consolidée, et enregistre une croissance de +4,5% sur neuf mois.

Les activités de la Mine urbaine (regroupant Déconstruction et Économie circulaire) sont au rendez-vous cette année après un exercice 2024 pénalisé par la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Au-delà de cet effet conjoncturel, le groupe a réalisé un niveau soutenu de prises de commandes dans la rénovation urbaine lui permettant de reconstituer son carnet pour 2025. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, la croissance de la Mine urbaine est de +7,6%, dont +21,7% au 3 ème trimestre 2025 qui bénéficiait d'un effet de base favorable.

L'activité GTS , présentée séparément depuis le 1 er janvier 2025, est en forte croissance avec un doublement de l'activité sur les neuf premiers mois porté par l'intégration de Blastcon Australia et la bonne performance de Vibraquipo.

LA ZONE EUROPE MÉDITERRANÉE AMÉRIQUE PREND LE RELAIS DE LA ZONE AFRIQUE ASIE PACIFIQUE POUR NOURRIR LA CROISSANCE

Europe Méditerranée Amérique



En milliers d'euros - Non audité 9 mois 2025 9 mois 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 233 791 212 060 +10,2% Mine urbaine 84 404 78 478 +7,1% Global Technical Solutions (GTS) 1 259 862 +46,1% Autres 6 766 5 307 +27,5% Activité consolidée 326 220 296 707 +9,9%

L'activité Explosifs & Forage Minage est en forte croissance dans la zone Europe Méditerranée Amérique (+10,2% dont +12,1% au seul 3 ème trimestre). La solide performance de la mine urbaine (+7,6% dont +21,7% sur le 3 ème trimestre) conforte cette belle performance.

En France , l'activité Distribution s'est légèrement contractée dans un contexte globalement peu porteur pour les granulats. Le secteur des travaux a, lui, confirmé sa bonne tenue avec notamment les forts volumes réalisés sur le chantier Lyon-Turin. Globalement, l'activité reste en progression de +5,7% sur neuf mois.

La reprise se confirme en Italie qui progresse désormais de plus de +11% sur neuf mois avec une bonne activité dans le secteur des infrastructures. Les gains de parts de marché se poursuivent dans le forage minage qui connait un franc succès auprès des clients carriers. L'activité est également très soutenue en Espagne avec une progression supérieure à +20% sur la période.

Le Maroc réalise une excellente performance avec plusieurs chantiers important qui ont vu leur contribution augmenter notamment le port de Dakhla où EPC Maroc réalise une prestation complète en forage minage particulièrement technique. La filiale a également été en mesure de réaliser des exportations vers plusieurs pays voisins. Depuis le début de l'année 2025, la hausse dépasse également +20% sur ce pays.

En Europe du Nord, le Royaume-Uni et l' Irlande affichent une croissance supérieure à +10% au 3 ème trimestre, en accélération. En Suède en revanche, les conditions de marché restent dégradées en l'absence de chantier d'envergure, la baisse d'activité dépasse -20% en 2025.

Au Canada , la hausse d'activité se confirme également avec une croissance dépassant désormais +50% (à taux de change constant). La fourniture d'explosifs sur la nouvelle mine d'or en Ontario couplée à une très belle production de la mine de fer de MFQ (Minerai de fer de Québec) expliquent cette bonne performance.

Enfin le premier trimestre complet d'activité au Brésil est très prometteur avec une contribution de 2,3 M€ de Pirobras depuis son entrée dans le groupe (1 er juin 2025). L'activité s'est accélérée en fin de période, l'incident de production intervenu chez un concurrent important en août à conduit certains clients à se tourner vers Pirobras pour la fourniture d'explosifs.

Afrique Asie Pacifique

En milliers d'euros - Non audité 9 mois

2025 9 mois

2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 108 160 115 019 -6,0% Global Technical Solutions (GTS) 1 123 329 +241,3% Activité consolidée 109 283 115 348 -5,3%

La zone Afrique Asie Pacifique affiche une baisse de -5,3% par rapport aux neuf premiers mois de 2024, toujours liée aux baisses de volumes en Arabie Saoudite.

Le ralentissement de l'activité sur la mine de Perseus en Côte d'Ivoire , qui passe actuellement en phase d'exploitation souterraine, et la préparation des élections présidentielles ont pénalisé l'activité au 3 ème trimestre, en retrait de près de -14% par rapport à 2024. Le contrat avec Montage Gold pour la mine de Koné, signé au cours de l'été, contribuera à compter du 2 nd semestre 2026.

Comme lors des trimestres précédents la Guinée a extrêmement bien performé, avec une activité en hausse de plus de +70% avec le client minier CBG. L'activité en carrières et travaux est restée stable.

Le Sénégal est légèrement en retrait (-6% au 3 ème trimestre 2025), grâce notamment à la reprise des travaux sur la mine de Boto en attendant le redémarrage du projet pour le barrage de Sambangalou. Le Cameroun a été très bien orienté, certains clients constituants des stocks en anticipation de la période électorale. Le Burkina Faso a vu ses ventes doubler au 3 ème trimestre avec la fourniture croissante d'explosifs sur mine. Le Gabon est également en nette progression.

La mine de Goro maintient un très bon niveau d'activité en Nouvelle-Calédonie , assurant un bon niveau de service pour la filiale de forage-minage. Pour mémoire, cette filiale avait suspendu son activité de mai à décembre 2024 en raison des manifestations sur l'île.

Au Moyen-Orient, la filiale MCS (en Arabie Saoudite ) reste très en retrait avec une baisse d'activité de 11 M€ depuis début 2025, consécutif à l'arrêt du chantier NEOM et à la baisse de fournitures d'ANFO (produits à moindre marge) à certains acteurs du secteur minier. La co-entreprise AREX aux Emirats Arabes Unis a vu son activité augmenter légèrement ce trimestre compensant un début d'année un peu en retrait.

Enfin, la Malaisie continue à soutenir le développement de la filiale EPC Singapore dont le chiffre d'affaires à neuf mois progresse de +50% par rapport à 2024.

PERSPECTIVES

Malgré un contexte domestique marqué par de nombreuses incertitudes politiques et budgétaires, la présence internationale d'EPC Groupe lui permet de capitaliser sur des marchés en croissance.

Le contexte électoral relativement tendu au Cameroun et en Côte d'Ivoire ainsi que la situation monétaire dégradée du Sénégal conduisent le Groupe à être vigilant pour le 4 ème trimestre sur cette zone.

L'accent continue d'être porté sur la technologie, au service du secteur minier et du forage minage en carrière. Cela rejoint les préoccupations des clients qui restent à l'affût des opportunités d'amélioration de leur performance, tant financière qu'environnementale.

Après le démarrage réussi de la ligne de boosters UG (renforçateurs d'amorçage) dans l'usine française de Saint-Martin de Crau au 1 er semestre, plusieurs unités de fabrication sont en cours de démarrage notamment en Arabie Saoudite et en Angleterre. Un chantier majeur va également s'ouvrir au sein du nouveau client minier en Ontario. Les ressources du Groupe sont mobilisées pour que ces projets soient des succès, garantissant ainsi la pérennité d'EPC Groupe sur le long terme.

La bonne performance commerciale du 3 ème trimestre permet à EPC Groupe de confirmer son objectif d'une croissance rentable de l'activité pour l'ensemble de l'exercice 2025.

SUIVI DU PLAN D'ACTIONNARIAT SALARIÉ EPC SHARE

Dans le cadre de son plan de fidélisation des talents mis en place en 2024, 60 650 actions EPC Groupe auto-détenues ont été mobilisées pour les deux plans d'actionnariat salarié EPC SHARE 1 et 2 qui concernent au total 844 salariés du Groupe en France et à l'étranger.

Lors de la troisième période d'exercice des stock-options, qui a eu lieu du 1 er au 30 avril 2025, 6 269 options ont été levées. Lors de la quatrième période d'exercice, ouverte du 1 er au 30 octobre 2025, 3 217 options ont été levées. Compte tenu des options annulées, Il reste 31 110 options à exercer à date. La prochaine période d'exercice aura lieu du 1 er au 30 avril 2026.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2025, le 27 février 2026, après la clôture des marchés d'Euronext.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

Directeur Administratif et Financier

01 40 69 80 00

contact.actionnaires@epc-groupe.com Lilia GONCALVES

Responsable Communication Groupe

01 40 69 80 00

lilia.goncalves@epc-groupe.com Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92

epc-groupe@actus.f Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse

06 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr

Annexe

Activité du 3 ème trimestre 2025

En milliers d'euros - Non audité 3 ème trimestre 2025 3 ème trimestre 2024 Variation

réelle Variation à taux de change et périmètre constants [2] Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 113 009 97 915 +15,4% +14,3% Afrique Asie Pacifique 35 881 39 597 -9,4% -7,0% Activité consolidée 148 891 137 512 +8,3% +8,3% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 109 596 94 932 +15,4% +14,3% Afrique Asie Pacifique 25 684 25 452 +0,9% +1,6% Activité consolidée 135 281 120 384 +12,4% +11,7%

En milliers d'euros - Non audité 3 ème trimestre 2025 3 ème trimestre 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 114 013 109 189 +4,4% Mine urbaine 31 580 25 957 +21,7% Global Technical Solutions (GTS) 749 702 +6,7% Autres 2 550 1 665 +53,2% Activité consolidée 148 891 137 512 +8,3%

Europe Méditerranée Amérique

En milliers d'euros - Non audité 3 ème trimestre 2025 3 ème trimestre 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 78 361 69 921 +12,1% Mine urbaine 31 580 25 957 +21,7% Global Technical Solutions (GTS) 519 373 +39,1% Autres 2 550 1 665 +53,2% Activité consolidée 113 009 97 916 +15,4%

Afrique Asie Pacifique

En milliers d'euros - Non audité 3 ème trimestre 2025 3 ème trimestre 2024 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 35 652 39 268 -9,1% Global Technical Solutions (GTS) 229 329 -30,4% Activité consolidée 35 881 39 597 -9,1%

[1] La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2024 aux taux de change moyen mensuel 2025 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2024 les entrées (ou sorties) de périmètre.

[2] La variation à périmètre et taux de change constants est calculée en convertissant les chiffres 2024 aux taux de change moyen mensuel 2025 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2024 les entrées (ou sorties) de périmètre.