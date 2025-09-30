EPC GROUPE : Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2025

EPC Groupe (Euronext - EXPL) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel, sur la base des comptes semestriels clos le 30 juin 2025.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé sur l'espace Investisseurs du site internet de EPC Groupe ( www.epc-groupe.com ).
EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.
EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.
Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.
|EPC Groupe
|ACTUS finance & communication
|
Charles-Ernest ARMAND
Directeur Administratif et Financier
01 40 69 80 00
contact.actionnaires@epc-groupe.com
|
Lilia GONCALVES
Responsable Communication Groupe
01 40 69 80 00
lilia.goncalves@epc-groupe.com
|
Mathieu OMNES
Relations Investisseurs
01 53 67 36 92
epc-groupe@actus.f
|
Anne-Charlotte DUDICOURT
Relations Presse
06 24 03 26 52
acdudicourt@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : mptuY8lnl2qcy55rYcpsmmqUm21hmJWUbJbJxZNtZZjKcGqVyWaTmcnGZnJlmGlq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94344-epc-groupe_mad_rfs2025_30092025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer