EPC GROUPE : Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2025

EPC Groupe (Euronext - EXPL) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel, sur la base des comptes semestriels clos le 30 juin 2025.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé sur l'espace Investisseurs du site internet de EPC Groupe ( www.epc-groupe.com ).

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

