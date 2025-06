EPC GROUPE : Mise à disposition des informations relatives à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques se tiendra le lundi 30 juin 2025 à 15 heures, Maison du Danemark, 142, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, les projets de résolutions proposés par le Conseil d'Administration ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale Ordinaire, a été publié le 23 mai 2025 au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et figure sur le site internet de la Société www.epc-groupe.com depuis l'onglet Investisseurs, dans la rubrique Informations règlementées et Assemblées générales, puis la sous-rubrique Assemblées générales.

Les informations biographiques relatives à Madame Dominique Fougerat et Monsieur Jack Azoulay, dont la désignation en qualité d'administrateur est proposée par le Conseil d'Administration dans le cadre des projets de résolutions 13 et 14, figurent sur le site internet de la Société www.epc-groupe.com depuis l'onglet Investisseurs, dans la rubrique Informations règlementées et Assemblées générales, puis la sous-rubrique Assemblées générales.

Vous pouvez consulter et télécharger les informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire sur le site internet de la Société www.epc-groupe.com depuis l'onglet Investisseurs, dans la rubrique Informations règlementées et Assemblées générales.

Conformément aux articles R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce, les renseignements et documents relatifs à cette Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et peuvent être consultés dans les conditions législatives et règlementaires applicables.

En outre, les documents et informations prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont consultables sur le site internet de la Société www.epc-groupe.com depuis l'onglet Investisseurs dans la rubrique Informations règlementées et Assemblées générales et au sein du Document d'Enregistrement Universel 2024 mis à disposition le 30 avril 2025.

Tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander par écrit à la Société, en adressant le formulaire de demande d'envoi de documents et de renseignements, de lui communiquer les documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, à l'adresse indiquée par ses soins. Pour les actionnaires propriétaires de titres au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Ces demandes devront être adressées soit par courrier au siège social de la Société, soit par email à l'adresse suivante : contact.actionnaires@epc-groupe.com .

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

Directeur Administratif et Financier

01 40 69 80 00

contact.actionnaires@epc-groupe.com Lilia GONCALVES

Responsable Communication Groupe

01 40 69 80 00

lilia.goncalves@epc-groupe.com Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92

epc-groupe@actus.f Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse

06 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr