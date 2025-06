EPC GROUPE : Finalisation de l'acquisition de la société Pirobras au Brésil

1 ère implantation au Brésil pour EPC Groupe sur un marché minier et carrier brésilien en pleine expansion

Accélération du développement du Groupe dans le domaine des explosifs, des explosifs primaires et des systèmes d'initiation

EPC Groupe (Euronext - EXPL) annonce la finalisation (« closing ») de l'acquisition de la société Pirobras Industrial LTDA, entreprise familiale reconnue pour son expertise dans la fabrication et la distribution d'explosifs civils au Brésil. EPC Groupe avait annoncé la signature d'un contrat d'acquisition de Pirobras par voie de communiqué de presse le 3 avril 2025 [1] . Après l'acquisition de Vibraquipo (Espagne) et Blastcon (Australie) en 2024, le Groupe poursuit son développement international en appliquant sa stratégie d'expansion géographique et en consolidant son expertise et son savoir-faire industriel, notamment dans le domaine des explosifs primaires et des systèmes d'initiation.

EPC Groupe est désormais propriétaire de 100% des titres de Pirobras. L'acquisition est payée intégralement en numéraire, en mobilisant une partie des lignes de crédit dont dispose le Groupe auprès de ses partenaires bancaires.

PIROBRAS INDUSTRIAL, UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ BRÉSILIEN, ALLIANT EXPERTISE INDUSTRIELLE ET SOLIDE ANCRAGE COMMERCIAL

Implantée dans l'État de Minas Gerais, Pirobras est une entreprise familiale brésilienne spécialisée dans les explosifs civils, forte de plus de 35 ans d'expérience. Depuis son site de production basé à Itaùna, elle développe un portefeuille étendu de produits et de technologies répondant aux exigences de plus de 70 clients majeurs issus de secteurs stratégiques.

Avec une équipe de plus de 80 collaborateurs, Pirobras s'est imposé comme un acteur incontournable sur son marché national. Fondée par trois entrepreneurs visionnaires, l'entreprise a toujours été guidée par des valeurs fortes d'engagement, de qualité et de proximité auprès de ses partenaires, clients et collaborateurs, valeurs fondamentales pour EPC Groupe.

L'un des fondateurs continuera d'accompagner la société jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de participer activement à son intégration au sein d'EPC Groupe.

EPC GROUPE FAIT SON ENTRÉE SUR LE MARCHÉ BRÉSILIEN : UN TERRITOIRE STRATÉGIQUE À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

Grâce à cette acquisition, EPC Groupe renforce son positionnement international en s'implantant pour la première fois au Brésil, un marché en forte croissance offrant d'importantes opportunités, notamment dans les secteurs de la mine et des carrières.

Avec cette intégration, EPC Groupe confirme son ambition d'accélérer sa dynamique de croissance, en s'implantant sur de nouvelles géographies à fort potentiel et en y apportant son savoir-faire technologique et son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

[1] Communiqué de presse du 3 avril 2025 : EPC Groupe renforce sa présence internationale avec l'acquisition de la société Pirobras au Brésil