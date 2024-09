EPC GROUPE : Expansion de l'activité et consolidation des résultats au premier semestre 2024

Résultats semestriels 2024

Paris, le 25 septembre 2024

Expansion de l'activité et consolidation

des résultats au premier semestre 2024

Progression des produits des activités ordinaires de +2,7%, hors activité des additifs arrêtée, portée par les régions les plus profitables

Confirmation de la solide rentabilité : marge d'EBITDA de 12,5% et résultat net à 12,5 M€

Free Cash-Flow nettement positif à 7,5 M€

Ambition de poursuite de la croissance rentable au second semestre

Le Conseil d'Administration d'EPC Groupe (Euronext – EXPL) s'est réuni, le 25 septembre 2024, sous la présidence de Monsieur Olivier OBST, pour arrêter les comptes du premier semestre 2024 [1] .

Les indicateurs financiers présentés dans le tableau ci-dessous sont issus de l'Information Sectorielle présentée en Note 4 des Comptes Consolidés, qui est établie sur la base des données de gestion internes utilisées pour l'analyse de la performance des activités, c'est-à-dire avec une intégration proportionnelle des co-entreprises. Des tableaux de passage de l'information sectorielle publiée au compte de résultat consolidé figurent en annexe du présent communiqué.

IFRS Information sectorielle En milliers d'euros S1 2024 S1 2024 S1 2023 Variation Produit des activités 242 417 274 542 274 711 -0,1% Explosifs 186 339 218 194 208 788 +4,5% Mine Urbaine 52 521 52 521 54 029 -2,8% Autres 3 827 3 827 4 465 -14,3% Additifs (arrêtés en 2023) - - 7 429 - Produit des activités hors additifs 242 417 274 542 267 282 +2,7% Quotes-parts de résultat des entreprises mises en équivalence 6 523 - - - EBITDA incluant la part des

co-entreprises mises en équivalence [2] 31 770 34 187 33 629 +1,7% % 13.1% 12,5% 12,6% -0,1pt Résultat opérationnel courant 18 901 19 994 20 826 -4,0% % 7,8% 9,2% 10,0% -0,8pt Résultat opérationnel 18 901 19 994 20 245 -1,2% Résultat financier -2 631 -2 784 -3 641 -23,5% IS -2 637 -3 577 -3 237 +10,5% Résultat net 13 633 13 633 13 367 +2,0% Résultat net, part du Groupe 12 522 12 522 12 568 -

Monsieur Olivier OBST, PDG d'EPC Groupe, déclare : « Je tiens à saluer l'engagement de nos collaborateurs qui ont grandement contribué à la réussite de ce semestre. Au-delà de nos performances financières, les excellents résultats de notre premier baromètre social constituent à la fois une source majeure de motivation et un appel à une exigence accrue. La mise en place d'un plan d'actionnariat salarié élargi, qui bénéficie à plus de 850 collaborateurs de diverses nationalités et géographies, illustre concrètement notre conviction que ce sont les hommes et les femmes qui sont le véritable moteur de la richesse et de la performance durable de l'entreprise. En tant qu'acteur majeur de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique, le groupe EPC s'engage à accompagner durablement ses clients dans leur croissance. »

Progression des produits des activités consolidées portée par les Explosifs et Forage Minage

Les produits des activités consolidées, hors activité des Additifs arrêtée, s'établissent à 274,5 M€ contre 267,3 M€ au premier semestre 2024, soit une croissance de +2,7% (+2,4% à taux de change et périmètre constants). Les produits des activités consolidées, y compris l'activité des Additifs Diesels arrêtée en juin 2023, ressort stable (-0,1%).

La performance du Groupe a été soutenue par l'activité historique Explosifs et Forage Minage qui contribue pour 218,2 M€ (+4,5%). L'activité de la division est portée par la montée en puissance de nombreux contrats dans les secteurs des carrières, des mines et des infrastructures sur l'ensemble des zones adressées par le Groupe (voir analyse géographique), avec un second trimestre en nette hausse (+5,3% contre +1,1% au premier trimestre).

Les activités Déconstruction et Économie Circulaire, désormais regroupées sous l'appellation Mine Urbaine, ont connu une contraction ponctuelle de 2,8% de l'activité au premier semestre, pour s'établir à 52,5 M€. Cette légère baisse est principalement due à l'arrêt de certains chantiers en région parisienne en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Poursuite de la forte dynamique en Afrique – Asie – Pacifique

Information sectorielle (dont co-entreprises)

Non Audité Variation En milliers d'euros S1 2024 S1 2023 Réelle à taux et périmètre constants [3] Europe Méditerranée et Amérique 198 792 199 062 -0,1% -0,6% Afrique Asie Pacifique 75 750 68 220 +11,0% +11,1% Activité consolidée hors additifs 274 542 267 282 +2,7% +2,4% Activité des additifs arrêtée 0 7 429 - - Activité consolidée dont activité arrêtée 274 542 274 711 -0,1% -0.4%

Zone Europe Méditerranée et Amérique

La zone Europe Méditerranée et Amérique affiche une activité globalement stable au premier semestre, en données publiées

(-0,1%) et à taux de change et périmètre constants (-0,6%).

Le secteur des Explosifs et du Forage Minage sur la zone est reparti à la hausse au deuxième trimestre (+5,3%) après la baisse enregistrée au premier trimestre (-3%), cette hausse traduit une hausse des volumes dans un marché relativement stable en termes de prix de vente.

L'activité Mine Urbaine qui regroupe la déconstruction et l'économie circulaire du bâtiment a marqué le pas au deuxième trimestre (-10,7%) après un bon premier trimestre (+6,1%). L'activité a commencé à se contracter significativement en région parisienne avec l'arrêt des chantiers prévus pendant la période olympique.

En France , malgré un secteur du bâtiment qui reste morose, la bonne tenue des travaux tant en France Métropolitaine (Lyon Turin) qu'à l'export (Zambie) permet de terminer le semestre avec une croissance de près de 5%. L' Espagne et surtout l 'Italie continuent à afficher une croissance soutenue portée par le redémarrage des chantiers de tunnel. Le groupe consolide ainsi son retour à la rentabilité sur ces marchés du Sud de l'Europe. Après un premier trimestre très difficile, la Suède est revenue sur les niveaux d'activité de 2023 au deuxième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes minés au Groenland. Le Royaume-Uni a également renoué avec la croissance au deuxième trimestre. Au Maroc , les prix se stabilisent également dans un volume d'affaires qui reste peu dynamique. En revanche, on note une bonne performance à l'export notamment vers la Mauritanie. EPC Canada a poursuivi ses essais dans le secteur minier en Ontario. Cela a permis de compenser un volume un peu moins important qu'attendu sur les carrières au Québec. La mine de fer de MFQ continue sur des volumes importants conformément à son plan minier.

Zone Afrique Asie Pacifique

Comme à l'accoutumée, c'est la zone Afrique Asie Pacifique qui concentre la croissance la plus dynamique avec une activité en hausse de +11% sur le semestre (+14% sur le seul deuxième trimestre).

Cette performance est d'autant plus remarquable que l'activité est totalement suspendue sur la mine de Goro en Nouvelle-Calédonie depuis le mois de mai entraînant une perte de chiffre d'affaires d'environ 0,9 M€ par rapport à 2023. La Côte d'Ivoire avec la montée en puissance de Tietto Minerals et l'arrivée de nouvelles Unités mobiles de fabrication continue à voir son activité progresser de près de 22%. Les excellents cours de l'or poussent nos clients à augmenter leur production et donc leur consommation d'explosifs. La croissance est également de mise au Sénégal avec une progression semestrielle de près de 44%, au Gabon et au Cameroun qui réalisent un excellent premier semestre. Les travaux de découverture sur une nouvelle mine viennent s'ajouter aux volumes importants minés sur le chantier de barrage de Sambangalou avec Vinci. En Guinée , les volumes sont en baisse, c'est également le cas au Burkina Faso qui pâtit d'un contexte politique particulièrement perturbé.

Au Moyen-Orient , l'activité de notre JV MCS en Arabie Saoudite maintient un niveau de production élevé tant dans le secteur minier que dans les infrastructures. Quatre Spurs® (Unité Mobile de fabrication en sous-terrain) sont en production sur le chantier des infrastructures de NEOM qui continue à un rythme soutenu. Les activités sont également bien orientées aux Émirats où le groupe a mis en service une nouvelle ligne de production de cartouches d'émulsion. Le chiffre d'affaires progresse de 23%.

Enfin les volumes augmentent aussi en Malaisie ou l'implantation sur le marché local des carrières se poursuit grâce à la mise en service de la deuxième UMF. En ajoutant le négoce réalisé à Singapour, la filiale a vu son chiffre d'affaires progresser de 58% sur le deuxième trimestre.

Maintien d'un important niveau de rentabilité

L'EBITDA semestriel s'établit à 34,2 M€, en progression de 0,6 M€ ou +2% par rapport au premier semestre 2023, soit un taux de marge stable de 12,5%. Cette solide performance aurait pu être encore supérieure sans une charge ponctuelle de personnel (sans incidence sur la trésorerie) de 1,7 M€, liée à la valorisation comptable (IFRS 2) du plan d'actionnariat salarié « EPC Share » et une base de comparaison par rapport à l'exercice précédent qui comprenait 2,9 M€ de plus-value immobilière. Sans ces deux éléments, sans lien direct avec l'exploitation opérationnelle du groupe, la progression de l'EBITDA aurait été de +16%.

Ce niveau important de marges est le fruit des orientations stratégiques du Groupe avec notamment :

L'arrêt de l'activité Additifs diesel qui était déficitaire ;

Une évolution favorable du mix géographique, avec une progression des volumes dans des pays ayant une rentabilité structurellement supérieure à la rentabilité moyenne du groupe (Afrique Asie Pacifique) ;

Une gestion proactive des ressources dans le secteur de la Mine Urbaine qui a permis de mobiliser davantage les ressources internes, tout en réduisant la sous-traitance ;

Une bonne gestion de la décroissance des prix de matières premières qui a permis de maintenir la marge, aussi bien dans les pays matures que dans les pays en croissance.

Le résultat opérationnel courant se contracte légèrement de -4%, à 20,0 M€ et 9,2% des produits de l'activité. Il intègre un niveau plus élevé d'amortissements des immobilisations, lié à la hausse des investissements lors des exercices précédents. Le résultat opérationnel s'établit également à 20,0 M€, en l'absence de charges non courantes.

Le résultat financier s'établit à -2,8 M€ contre -3,6 M€ au premier semestre 2023. L'augmentation de 0,5 M€ du coût de l'endettement financier, liée à la hausse des taux d'intérêt et compensée par une amélioration du résultat de change et un produit de désactualisation sur la provision environnement.

Après prise en compte d'une charge d'impôt de 3,6 M€, le résultat net s'établit à 13,6 M€ (+2%) et le résultat net part du Groupe, ressort stable à 12,5 M€.

Retour à un Free Cash-Flow semestriel nettement positif

En milliers d'euros S1 2024 S1 2023 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (1) +20 477 (8 655) Marge brute d'autofinancement +25 761 +19 623 Variation du BFR (8 134) (30 085) Impôts payés (2 889) (3 270) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (2) (12 937) (6 457) Free Cash-Flow (1)+(2) +7 540 (15 112) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (6 310) +1 398 Variation de la Trésorerie +1 308 (13 322) 30/06/2024 31/12/2023 Variation Trésorerie de clôture 25 849 24 542 +1 307 Total dettes financières brutes [4] 95 958 93 020 +2 938 Endettement financier net 70 109 68 478 +1 631 Capitaux propres 154 121 144 925 +14 816 Endettement financier net / Capitaux propres 45,5% 47,3% -1,8 point

La marge brute d'autofinancement s'élève à 25,8 M€ au premier semestre 2024, contre 19,6 M€ un an plus tôt. Dans le même temps, la variation du BFR reste parfaitement maitrisée (8,1 M€) de sorte que, après prise en compte de l'impôt payé (2,9 M€), le flux généré par les activités ordinaires ressort largement positif à +20,5 M€, couvrant largement les flux nets liés aux investissements qui s'établissent à -12,9 M€, en progression de 6,5 M€ sur un an. Ces derniers intègrent un niveau d'investissements courants en légère croissance (11,9 M€ contre 10,3 M€ au premier semestre 2023) et l'absence de produits de cessions d'actifs majeurs non stratégiques (3,6 M€ au premier semestre 2023).

Ainsi, au premier semestre 2024, EPC Groupe a dégagé un Free Cash-flow de 7,5 M€.

Ces flux ont permis de couvrir le service de la dette (3,3 M€ contre 2,8 M€ au premier semestre 2023 sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt), les remboursements d'emprunts (prêts garantis par l'État et crédit en filiales pour un total de 6,7 M€) et l'amortissement de la dette locative (5,7 M€) tout en augmentant le niveau de trésorerie à 25,8 M€. À noter que le dividende de 1,00 € par action voté à la dernière Assemblée générale des actionnaires a été mis en paiement en juillet 2024.

La dette brute s'établit à 96,0 M€ (dont 68,7% de dettes non courantes), en hausse maitrisée de 2,9 M€. Le ratio d'endettement s'améliore ainsi de 1,8 point en 6 mois et de 22,2 points en un an et ressort à 45,5%. Le Groupe dispose, en outre, de 23,2 M€ de lignes de crédit non utilisées au niveau de la holding au 30 juin 2024.

Succès du plan d'actionnariat salarié EPC SHARE

Le conseil d'administration a décidé la mise en œuvre à compter de juillet 2024 d'un second plan d'options d'achat d'actions existantes (EPC SHARE 2), aux mêmes conditions que celui mis en œuvre début 2024 (EPC SHARE 1), sauf le prix d'exercice.

711 salariés ont accepté le plan EPC SHARE 1 et sont bénéficiaires de 55 stock-options avec un prix d'exercice de 98.89 €). Le plan (EPC SHARE 2) a permis à 541 des salariés ayant déjà participé à EPC SHARE 1 de recevoir 20 options supplémentaires et à 143 nouveaux salariés de bénéficier 75 options (le prix d'exercice de ces nouvelles options est de 127.76 €).

Au total, 60 650 actions EPC auto-détenues ont été mobilisées pour ces deux plans d'actionnariat salarié qui concernent au total 844 salariés du Groupe en France et à l'étranger.

La première période d'exercice des stock-options a eu lieu du 1 er au 30 avril 2024. La seconde période d'exercice sera ouverte du 1 er au 30 octobre 2024 et concernera tous les bénéficiaires des plans EPC SHARE 1 et EPC SHARE 2 (voir tableau en annexe). [5]

Ambition de poursuite de la croissance rentable

Le début de l'année 2024 a permis au groupe de monter en puissance sur plusieurs marchés stratégiques, bénéficiant ainsi des investissements importants réalisés ces dernières années et de maintenir un solide niveau de rentabilité.

Dans le secteur de la mine urbaine, le Groupe fait preuve d'une résilience notable grâce à sa présence dans des domaines clés tels que le désamiantage, le déplombage et l'industrie. Cette diversité d'activités permet d'atténuer les effets d'un contexte complexe dans le secteur du bâtiment en France et de l'effet ponctuel des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans le secteur minier traditionnel, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, l'Arabie-Saoudite, et le Canada voient les volumes d'extraction continuer leur progression. Les chantiers d'infrastructure sont également au rendez-vous.

La qualité du carnet de commandes ainsi que les nombreux projets en cours de cotation devraient continuer à soutenir la croissance du Groupe dans les mois à venir. Le second semestre de l'exercice devrait donc naturellement ressortir en croissance en s'appuyant notamment sur le dynamisme de la zone Afrique Asie Pacifique.

L'excellence technique est toujours au cœur des valeurs du groupe, l'installation pilote et le polygone d'essai de Saint-Martin de Crau en France ont été agréés par les différentes autorités compétentes (DREAL, Inspection du Travail) permettant ainsi d'accélérer à nouveau le programme de R&D process et produit. L'équipe Diogen continue de s'étoffer au service du développement logiciel du groupe, notamment autour de la suite VERTEX®. Elle s'est installée dans des nouveaux locaux pour accueillir au mieux les collaborateurs dédiés.

Prochain rendez-vous : information financière du 3 ème trimestre 2024, le 15 novembre 2024



EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros en 2023 et près de 2 500 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.

Annexes

Non Audité En milliers d'euros S1 2024 S1 2023 Variation Réelle Europe Méditerranée et Amérique 192 795 192 375 +0,2% Afrique Asie Pacifique 49 622 42 955 +15,5% Activité consolidée hors additifs 242 417 235 331 +3,0% Activité des additifs arrêtée 7 429 - Activité consolidée dont activité arrêtée 242 417 242 759 -0,1%

Tableau de passage de l'information sectorielle au compte de résultat

En milliers d'euros Information sectorielle

S1 2024 Retraitements IFRS 10 et 11

S1 2024 Compte de résultat

S1 2024 Produit des activités ordinaires externe total 274 542 (32 125) 242 417 Quotes-parts de résultat des ent. mises en équivalence - +6 523 6 523 EBITDA incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 34 187 (2 417) 31 770 Amortissements et dépréciations des immobilisations (14 944) +1 133 (13 811) Dotations et reprises de provisions 751 +191 942 Résultat opérationnel courant incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 19 994 (1 093) 18 901 Autres produits et charges d'exploitation - - - Résultat opérationnel 19 994 (1 093) 18 901 Charges financières – net (2 784) +153 (2 631) Résultat avant impôts 17 210 (940) 16 270 Impôt sur les résultats (3 577) +940 (2 637) Résultat net total 13 633 - 13 633

En milliers d'euros Information sectorielle

S1 2023 Retraitements IFRS 10 et 11

S1 2023 Compte de résultat

S1 2023 Produit des activités ordinaires externe total 274 710 (31 955) 242 756 Quotes-parts de résultat des ent. mises en équivalence - 6 179 6 179 EBITDA incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 33 629 (2 428) 31 201 Amortissements et dépréciations des immobilisations (13 233) 1 070 (12 163) Dotations et reprises de provisions 430 278 708 Résultat opérationnel courant incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 20 826 (1 080) 19 746 Autres produits et charges d'exploitation (581) 0 (581) Résultat opérationnel 20 245 (1 080) 19 165 Charges financières – net (3 641) 226 (3 415) Résultat avant impôts 16 604 (854) 15 750 Impôt sur les résultats (3 237) 854 (2 383) Résultat net total 13 367 - 13 367

Compte de résultat

En milliers d'euros S1 2024 S1 2023 Activités poursuivies Produit des activités ordinaires 242 417 242 756 Autres produits 1 532 1 348 Achats consommés (98 388) (115 184) Autres achats et charges externes (54 649) (54 304) Variation des stocks d'encours et de produits finis 386 2 425 Charges de personnel (64 512) (54 659) Amortissements et dépréciations des immobilisations (13 811) (12 163) Dotations et reprises de provisions 942 660 Autres produits et charges d'exploitation (1 539) 2 688 Part du résultat des mises en équivalence 6 523 6 179 Résultat opérationnel courant incluant la part des mises en équivalence 18 901 19 746 Autres produits et charges opérationnels - (581) Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition 18 901 19 165 Pertes de valeur sur les actifs immobilisés - - Dépréciation des écarts d'acquisition - - Résultat opérationnel 18 901 19 165 Coût de l'endettement financier net (3 102) (2 694) Autres produits et charges financiers 471 (721) Résultat avant impôt 16 270 15 750 Impôt sur les résultats (2 637) (2 383) Résultat net de l'ensemble consolidé – activités poursuivies 13 633 13 367 Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net de l'ensemble consolidé – total 13 633 13 367 Résultat net – part du groupe 12 522 12 567 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 1 111 800 Résultat par action Résultat net (Part Groupe) 5,94 5,98 Résultat net (Part Groupe) des activités poursuivies 5,94 5,98

Etat de la situation financière consolidée

En milliers d'euros 30 juin 2024 31 décembre 2023 ACTIF Ecarts d'acquisition 10 766 9 332 Immobilisations incorporelles 4 238 4 334 Immobilisations corporelles 123 403 117 656 Droits d'utilisation 30 555 27 044 Participations dans les mises en équivalence 41 284 39 379 Autres actifs financiers non courants 2 877 2 450 Actifs d'impôts différés 8 010 8 679 Autres actifs long terme - - Total actifs non courants 221 133 208 874 Stocks 51 477 54 235 Clients et autres débiteurs 145 210 143 362 Créances fiscales 2 521 2 110 Autres actifs courants 14 076 10 806 Trésorerie et équivalents de trésorerie 27 901 26 245 Total actifs courants 241 185 236 758 Groupes d'actifs destinés à être cédés - - TOTAL ACTIF 462 318 445 632 PASSIF Capital 7 015 7 015 Réserves 134 584 111 448 Résultat net de l'exercice – part du groupe 12 522 21 349 Capitaux propres part du groupe 154 121 139 812 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 5 620 5 113 Capitaux propres 159 741 144 925 Dettes financières non courantes 65 942 67 760 Dettes de location non courantes 17 979 15 454 Passifs d'impôts différés 1 972 1 658 Provisions pour avantages aux salariés 13 508 13 730 Autres provisions non courantes 22 826 23 741 Autres passifs long terme 1 655 1 305 Total passifs non courants 123 882 123 648 Fournisseurs et autres créditeurs 123 781 129 063 Dettes d'impôt 2 943 3 331 Dettes financières courantes 30 016 25 260 Dettes de location courantes 10 470 9 586 Autres provisions courantes 1 309 1 696 Autres passifs courants 10 176 8 123 Total passifs courants 178 695 177 059 Total dettes 302 577 300 707 Passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés - - TOTAL PASSIF 462 318 445 632

Tableau des flux de trésorerie consolidé

En milliers d'euros S1 2024 S1 2023 Résultat net consolidé 13 633 13 367 Elim. des parts des mises en équivalence (6 523) (6 179) Elim. des amortissements et provisions 12 265 11 267 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution (73) (2 894) Elim. autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 7 - Elim. de l'effet d'actualisation (415) (303) Elim. du résultat s/ cessions actions propres (54) (49) Charges et produits calculés liés aux paiements en actions 1 743 8 Dividendes reçus des co-entreprises 5 190 4 495 Elim. des produits de dividendes (hors-groupe) (12) (89) Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 25 761 19 623 Elim. de la charge (produit) d'impôt 2 637 2 383 Elim. du coût de l'endettement financier net 3 102 2 694 Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 31 500 24 700 Incidence de la variation du BFR (8 134) (30 085) Impôts payés (2 889) (3 270) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 20 477 (8 655) Incidence des variations de périmètre (1 389) 304 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (11 862) (10 291) Acquisition d'actifs financiers 61 - Variation des prêts et avances consentis (200) (119) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 443 3 562 Dividendes reçus 12 89 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (12 937) (6 457) Emission d'emprunts 8 938 17 015 Remboursement d'emprunts (6 672) (6 766) Diminution des dettes de locations (5 770) (5 250) Intérêts financiers nets versés (3 342) (2 842) Cession d'actions propres 641 - Transactions entre actionnaires : acquisitions/cessions partielles - (668) Dividendes payés aux actionnaires du groupe - - Dividendes payés aux minoritaires (105) (91) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (6 310) 1 398 Incidences de la variation des taux de change 78 19 Autres - 373 Variation de la trésorerie +1 308 (13 322) Trésorerie d'ouverture 24 541 26 918 Trésorerie de clôture 25 849 13 596 Variation de trésorerie +1 308 (13 322)

Descriptif des programmes EPC SHARE 1 et EPC SHARE 2

EPC SHARE 1 Nombre de stock-options effectivement attribuées 39 105 Nombre d'actions acquises 6479 Nombre d'actions susceptibles d'être encore acquises 32 626 EPC SHARE 2 Nombre de stock-options effectivement attribuées 21 545 Nombre d'actions acquises 0 Nombre d'actions susceptibles d'être encore acquises 21 545

