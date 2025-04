EPC GROUPE : EPC Groupe renforce sa présence internationale avec l'acquisition de la société Pirobras au Brésil

EPC Groupe (Euronext – EXPL) annonce avoir signé un contrat en vue de l'acquisition de la société Pirobras Industrial LTDA, entreprise familiale brésilienne reconnue pour son expertise dans la fabrication et la distribution d'explosifs civils au Brésil. Après l'acquisition de Vibraquipo (Espagne) et Blastcon (Australie) en 2024, le Groupe EPC poursuit son développement international en appliquant sa stratégie d'expansion géographique et en consolidant son expertise et son savoir-faire industriel.

Cette acquisition, qui porte sur 100% des titres de Pirobras, sera totalement finalisée lorsque les dernières conditions suspensives d'ordre administratif seront levées. Cette transaction ne nécessite pas d'autorisations particulières des autorités, tant françaises que brésiliennes.

Cette opération stratégique s'inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer sa position sur les marchés à fort potentiel et d'accélérer son développement dans le domaine des explosifs primaires et des systèmes d'initiation. Avec cette acquisition, EPC Groupe complète son offre en intégrant une production locale d'explosifs en vrac, encartouchés et ANFO, consolidant ainsi sa présence sur un marché minier et carrier brésilien en pleine expansion.

UN ACTEUR HISTORIQUE DU MARCHÉ BRÉSILIEN DISPOSANT DE SAVOIR-FAIRE DE FABRICATION ET D'UNE SOLIDE IMPLANTATION COMMERCIALE

Basée dans l'État de Minas Gerais, Pirobras est une entreprise familiale qui opère depuis plus de 35 ans dans l'industrie des explosifs civils au Brésil depuis son usine basée à Itaùna. Elle dispose d'un large portefeuille de produits et de technologies qui répondent aux besoins de plus de 70 clients majeurs.

Pirobras, forte de plus de 80 collaborateurs, a été fondée par trois entrepreneurs. Pour assurer la pérennité de leur entreprise, ils ont souhaité adosser leur société à un groupe partageant leurs valeurs et leur engagement envers leurs parties prenantes : clients, partenaires et collaborateurs. L'un des fondateurs restera en activité jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de participer activement à l'intégration de la société au sein d'EPC Groupe.

« Pirobras s'impose comme un acteur important du secteur des explosifs au Brésil. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d'EPC Groupe et nous permet d'entrer sur un marché qui présente de nombreuses opportunités de développement. Après un an de discussions, nous avons tissé des relations de confiance solides et bâti un projet d'entreprise porteur de sens pour tous. », déclare Olivier Vandenabelle, Directeur de la zone Amériques .

La famille Santos ajoute : « Pirobras a des clients dans l'ensemble des régions du Brésil qu'il accompagne dans les secteurs des carrières, de l'exploitation minière et de la construction. La combinaison de l'expérience des équipes de Pirobras et des technologies de pointe apportées par EPC Groupe constituent des atouts clés pour assurer la pérennité et le développement des activités de Pirobras. Cette acquisition repose sur des synergies naturelles et évidentes . »

Avec cette intégration, EPC Groupe confirme son ambition d'accélérer sa dynamique de croissance, en s'implantant sur de nouvelles géographies à fort potentiel et en y apportant son savoir-faire technologique et son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de plus de 550 millions d'euros en 2024 et près de 2 500 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.

