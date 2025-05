EPC GROUPE : EPC Groupe : dynamique de croissance dans la Mine urbaine avec plus de 10 M EUR de nouveaux contrats stratégiques

EPC DEMOSTEN, filiale de EPC Groupe (Euronext - EXPL) spécialisée dans les opérations de déconstruction et de démantèlement, renforce son positionnement stratégique avec la signature de nouveaux contrats majeurs à haute valeur ajoutée d'un montant supérieur à 10 M€, illustrant le retour progressif du Groupe vers une croissance durable des activités de Mine urbaine. Ces succès soutiennent l'objectif de croissance du chiffre d'affaires de ces activités, dans un marché en pleine mutation porté par la transition énergétique. Ces contrats seront intégralement facturés sur l'année 2025.

UN PROJET EMBLÉMATIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE : PLUS DE 32 000 M² À DÉCONSTRUIRE

EPC DEMOSTEN a été sélectionnée pour piloter la déconstruction d'un ensemble logistique de plus de 32 000 m² , situé en périphérie de Paris, pour le compte d'une grande enseigne nationale de la distribution . Ce chantier, aux enjeux techniques et logistiques importants, s'inscrit dans un calendrier court et illustre la capacité d'EPC DEMOSTEN à répondre à des enjeux complexes en milieux urbains denses.

UNE PRÉSENCE RENFORCÉE DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

En parallèle, l'entreprise poursuit la reconversion de plusieurs sites industriels dans le secteur automobile , en étroite collaboration avec un constructeur de premier plan. Ces opérations complexes de démantèlement s'inscrivent dans une stratégie globale d'accompagnement des industriels vers une économie circulaire plus efficiente , en lien avec les ambitions ESG de EPC Groupe.

« Ces projets témoignent de notre capacité à mobiliser des expertises de haut niveau, à répondre à des cahiers des charges exigeants et à apporter des solutions concrètes et durables à nos clients » explique Claude Chéné, Directeur de l'activité Mine urbaine de EPC Groupe .

« Notre portefeuille de projets pour 2025 confirme que la demande pour des prestations de déconstruction à forte valeur technique et environnementale est en pleine croissance. Nous sommes idéalement positionnés pour offrir à nos clients des prestations de haut rang » témoigne Benoit Lanfry, Directeur général et Directeur des opérations de EPC DEMOSTEN .

Ces nouveaux contrats renforcent l'ancrage de EPC DEMOSTEN sur ses marchés historiques tout en ouvrant de nouvelles opportunités, au croisement de la transition écologique, de la modernisation industrielle et de la régénération urbaine. Reconnue pour son savoir-faire technique et sa rigueur d'exécution, l'entreprise s'affirme plus que jamais comme un acteur clé de la déconstruction maîtrisée et durable.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

