EPC GROUPE : EPC Groupe confirme son engagement RSE avec une nouvelle médaille d'argent EcoVadis et un score renforcé
02/09/2025

EPC Groupe (Euronext – EXPL) est fier d'annoncer avoir obtenu, pour la seconde année consécutive, une médaille d'argent à l'issue de son évaluation RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) par EcoVadis, avec un score global de 76/100 , en progression de +4 points par rapport à l'année dernière. EPC Groupe se place ainsi dans le top 10% de l'ensemble des entreprises évaluées.

EcoVadis évalue les entreprises sur la base de quatre piliers majeurs de la RSE :

  • L'environnement
  • Le social et les droits humains
  • L'éthique
  • Les achats responsables

DES RÉSULTATS MARQUANTS ET UNE PROGRESSION SIGNIFICATIVE

Cette année, EPC Groupe enregistre une amélioration notable, en particulier sur le pilier Éthique, confirmant la solidité des actions mises en œuvre. Les résultats se maintiennent par ailleurs à un haut niveau sur les autres piliers : Environnement, Social et droits humains, et Achats responsables. Le Groupe maintient par ailleurs son label de gestion avancée du carbone .

UN ENGAGEMENT DURABLE ET STRUCTURANT

Cette nouvelle distinction témoigne des efforts constants d'EPC Groupe pour intégrer la durabilité au cœur de sa stratégie et de ses opérations. Les progrès réalisés reflètent la mobilisation des équipes à tous les niveaux de l'entreprise pour améliorer ses pratiques en matière de RSE et de développement durable. Cet engagement fort, à la fois en matière d'actions et de transparence, est développé dans l'état de durabilité 2024, à disposition de l'ensemble des parties prenantes sur le site internet du Groupe.

« Cette reconnaissance confirme qu'au-delà de la RSE, la durabilité n'est pas un simple concept pour EPC Groupe, mais bien un engagement structurant qui guide nos choix, nos actions et notre vision d'avenir. Nous continuerons à renforcer nos démarches pour créer durablement de la valeur de manière responsable, pour nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires. » Emmanuel Baudet, Secrétaire Général aux Politiques de Durabilité, aux Affaires Publiques et Règlementaires du Groupe EPC.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.
EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.
Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication
Charles-Ernest ARMAND
Directeur Administratif et Financier
01 40 69 80 00
contact.actionnaires@epc-groupe.com 		Lilia GONCALVES
Responsable Communication Groupe
01 40 69 80 00
lilia.goncalves@epc-groupe.com 		Mathieu OMNES
Relations Investisseurs
01 53 67 36 92
epc-groupe@actus.f 		Anne-Charlotte DUDICOURT
Relations Presse
06 24 03 26 52
acdudicourt@actus.fr

