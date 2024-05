EPC GROUPE : Droits de vote EPC au 10/05/2024

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de près de 550 millions d'euros en 2023 et plus de 2 800 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.