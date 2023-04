EPC - Document d'Enregistrement Universel 2022

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a approuvé, le 28 avril 2022, le Document d’enregistrement universel 2022 d’EPC, contenant le rapport financier annuel.



Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé sur l’espace Investisseurs du site internet du Groupe EPC (www.epc-groupe.com). Le Document d’enregistrement universel 2022 est également disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).



Le Document d’enregistrement universel 2022 contient notamment :

• le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;

• le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;

• la Déclaration de performance extra-financière; ainsi que le rapport de l’Organisme tiers indépendant sur la Déclaration de Performance extra-financière ;

• les projets de résolution qui seront présentés à l'Assemblée générale du 28 juin 2023, ainsi que l’exposé des motifs desdites résolutions.