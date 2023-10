Epargne salariale : un niveau d'encours historique au premier semestre (AFG)

(AOF) - A la fin du mois de juin, 180 milliards d’euros ont été placés par les Français sur leurs dispositifs d'épargne salariale. Un niveau d’encours «historique», affirme l’Association française de la gestion financière (AFG) dans un communiqué publié ce lundi. Il dépasse largement le record enregistré en décembre 2021 (167,6 milliards d’euros), et progresse de près de 11% par rapport à fin 2022. Plus de 14 milliards d'euros ont été versés sur les plans d'épargne d'entreprise (PEE) et les plans d'épargne retraite collectifs (PERCO et PER collectif) au cours des six premiers mois de l'année.

"Le nombre d'entreprises équipées d'un dispositif d'épargne salariale ou d'épargne retraite est en augmentation, en particulier dans les TPE/PME", note par ailleurs l'organisation professionnelle. Elles sont aujourd'hui 386 800 entreprises (+5,2% sur un an) à en disposer aujourd'hui - dont 215 500 (+9% sur un an) s'agissant uniquement des dispositifs d'épargne retraite d'entreprise.