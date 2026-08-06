EPAM recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions du fournisseur de logiciels EPAM Systems EPAM.N reculent de 13,5% à 95,19 dollars avant l'ouverture du marché

** La société table désormais sur un taux de croissance annuel de son chiffre d'affaires compris entre 3,2% et 4,2%, en baisse par rapport à la fourchette précédente de 4,0% à 6,5%

** Elle prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 1,41 et 1,43 milliard de dollars, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 1,45 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Elle table sur un BPA ajusté au troisième trimestre compris entre 3,38 $ et 3,46 $, dont le point médian est inférieur aux estimations de 3,44 $

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 46,4% depuis le début de l'année