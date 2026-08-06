 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EPAM recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 12:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions du fournisseur de logiciels EPAM Systems EPAM.N reculent de 13,5% à 95,19 dollars avant l'ouverture du marché

** La société table désormais sur un taux de croissance annuel de son chiffre d'affaires compris entre 3,2% et 4,2%, en baisse par rapport à la fourchette précédente de 4,0% à 6,5%

** Elle prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 1,41 et 1,43 milliard de dollars, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 1,45 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Elle table sur un BPA ajusté au troisième trimestre compris entre 3,38 $ et 3,46 $, dont le point médian est inférieur aux estimations de 3,44 $

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 46,4% depuis le début de l'année

Valeurs associées

EPAM SYSTEMS
97,450 USD NYSE +4,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,23 -1,02%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank