EPAM prévoit des résultats du premier trimestre conformes aux estimations

EPAM Systems EPAM.N a prévu des résultats du premier trimestre conformes aux estimations jeudi, alors que les entreprises continuent d'investir dans l'amélioration de l'IA de leurs systèmes, ce qui stimule la demande pour les services du fournisseur de logiciels.

L'entreprise propose une large gamme de services informatiques, notamment le conseil, la transformation du cloud et de l'IA et l'ingénierie logicielle.

Malgré l'incertitude économique générale, les entreprises ont continué à dépenser en développement de logiciels et en projets de transformation axés sur l'IA, afin de rattraper leur retard dans la course à l'IA.

EPAM prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 1,38 milliard et 1,40 milliard de dollars, dont le point médian est conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, EPAM prévoit un bénéfice par action compris entre 2,70 et 2,78 dollars, ce qui correspond également aux estimations.

Pour le quatrième trimestre, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,41 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes (1,39 milliard de dollars) et un bénéfice par action ajusté de 3,26 dollars, également supérieur aux estimations.

Les actions de la société basée à Newtown, en Pennsylvanie, ont chuté de plus de 4 % dans les échanges avant bourse.