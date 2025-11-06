EPAM augmente après avoir relevé ses prévisions pour 2025 en raison de la vigueur des dépenses en services informatiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de conseil en informatique EPAM Systems EPAM.N augmentent de 4,6 % à 168,27 $ en pré-marché après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

** La société s'attend maintenant à ce que le BPA ajusté pour l'exercice 25 se situe entre 11,36 et 11,44 dollars, contre une fourchette précédente de 10,96 à 11,12 dollars; les analystes s'attendent en moyenne à 11,13 dollars, selon les données compilées par LSEG

** EPAM prévoit une croissance de 14,8 % à 15,2 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 25, contre une prévision précédente de 13,0 % à 15,0 %; les analystes s'attendent à un taux de croissance de 14,4 %

** Co annonce un bénéfice par action ajusté de 3,08 $ pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 3,03 $

** EPAM annonce un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux prévisions de 1,38 milliard de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 31% depuis le début de l'année