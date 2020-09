EOS imaging publie ses résultats semestriels 2020

Forte augmentation du chiffre d'affaires, croissance des ventes d'EOSedge,

amélioration de la structure de coûts et renforcement de la position de trésorerie





Paris, le 23 septembre 2020 - 18h00 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce ses résultats consolidés non audités pour le premier semestre 2020, clos le 30 juin 2020.



FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2020



- Chiffre d'affaires net de 9,8 M€ au S1 2020 (+63%), soutenu par l'augmentation des ventes d'équipements et une croissance continue des revenus de maintenance

- Adoption croissante d'EOSedge(TM) et premières installations commerciales en Europe et aux États-Unis

- Diminution des charges opérationnelles (-16,5%) grâce à des réductions structurelles de coûts et à des économies tactiques supplémentaires réalisées au cours de la pandémie

- Forte réduction de la perte nette à 4,9 M€, divisée par deux par rapport au premier semestre 2019

- Renforcement de la position de trésorerie de 8,2 M€ au 31 décembre 2019 à 9,9 M€ au 30 juin 2020 car la Société continue de bénéficier de son nouveau cycle commercial