Paris, le 9 juin 2020, 8h00 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Éligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, informe ses actionnaires que, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles de délibération des assemblées générales prise par le Gouvernement français en vertu de l'habilitation qui lui a été conférée par la Loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'Administration a décidé de tenir l'Assemblée Générale du 30 juin 2020 à 14h30 à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer.



L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 25 mai 2020.