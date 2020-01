EOS imaging ANNONCE LA PREMIÈRE INSTALLATION

D'EOSedge(TM) EN AMÉRIQUE DU NORD

Deuxième installation au niveau mondial du système d'imagerie de nouvelle génération au Centre Hospitalier Universitaire mère-enfant à Montréal



Paris, 21 janvier, 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce aujourd'hui la première installation de son nouveau système EOSedge(TM) en Amérique du Nord, au CHU mère-enfant Sainte-Justine à Montréal au Québec, Canada.



Cette deuxième installation du système EOSedge à l'échelle mondiale fait suite à la première installation en 2019 à Lyon. EOSedge est installé dans le département d'orthopédie pédiatrique de l'hôpital Sainte-Justine.



Un programme de recherche sur EOSedge conduit par le Professeur Carl-Éric Aubin et le Docteur Stefan Parent au sein du CHU Sainte-Justine couvrira un large éventail de domaines, parmi lesquels l'imagerie multi-spectrale et la modélisation biomécanique, visant plusieurs applications cliniques. Ce programme inclus aussi des études cliniques sur la scoliose idiopathique de l'adolescent et les maladies du métabolisme osseux.