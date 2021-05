Paris, le 18 mai 2021, 18h30 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766-EOSI -ÉligiblePEA -PME) (la « Société »), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce que son Conseil d'administration s'est réuni ce jour pour prendre acte du changement de contrôle de la Société intervenu à la suite de la première offre publique d'achat initiée par Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq : ATEC) (« ATEC »), à l'issue de laquelle ATEC détient 89,1% des actions et des droits de vote de la Société et 57,2% des OCEANEs en circulation. L'offre a été réouverte du 17 mai au 2 juin 2021 (inclus).