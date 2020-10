EOS IMAGING ANNONCE DES REVENUS EN PROGRESSION DE +32% SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2020

Paris, le 14 octobre 2020 - 18h00 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce son chiffre d'affaires consolidé non audité pour le 3ème trimestre 2020 clos au 30 septembre 2020.





FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 2020



- 16,2 M€ de chiffre d'affaires (+32%) générés au cours des 9 premiers mois de 2020



6,5 M€ de ventes d'équipements contre 4,3 M€ au cours des neuf premiers mois de 2019

19 systèmes livrés au cours des 9 premiers mois de 2020, dont 7 au T3 2020



9,7 M€ de revenus récurrents, en croissance de +21% par rapport à 2019, grâce à la croissance continue des activités de maintenance (+26%), offrant une résilience accrue au business model



- 6,4 M€ de chiffre d'affaires générés au T3 2020 (+3,3% vs. T3 2019 hors effets de change)



- 5,4 M€ de commandes d'équipements enregistrées au T3 2020, contre 5,8 M€ au T3 2019, proche des niveaux historiques



- Progression du carnet de commandes d'équipements au T3 2020 : 16,1 M€ au 30 septembre 2020 contre 13,7 M€ au 30 juin 2020



- Amélioration continue de la position de trésorerie à 10,2 M€ au 30 septembre 2020 contre 9,9 M€ au 30 juin 2020



- Confirmation de l'intérêt des clients pour EOSedge(TM) représentant 85% des commandes des 9 premiers mois de 2020 dans les pays où il est commercialisé