EOS IMAGING ANNONCE DES REVENUS 2020 EN HAUSSE DE +19%

- 400e système EOS imaging installé en décembre

- Nette accélération des commandes d'équipements au cours du quatrième trimestre 2020

- Amélioration continue de la position de trésorerie à 9,7 millions d'euros



Paris, le 11 janvier 2021 - 06h30 CET - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel consolidé non audité pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.



23,8 M€ de chiffre d'affaires (+19%) générés au cours de l'année 2020

10,9 M€ de ventes d'équipements contre 8,5 M€ en 2019 , 34 systèmes livrés en 2020, dont 15 au T4 2020

12,9 M€ de revenus récurrents, en croissance de +11% par rapport à 2019, grâce à la croissance des activités de maintenance et malgré l'impact de la pandémie sur les revenus de consommables et services orthopédiques

18,3 M€ de commandes d'équipements enregistrées en 2020 (24,0 M€ en 2019) dont 8,1 M€ au T4 2020, vs. 5,4 M€ au T4 2019

Progression du carnet de commandes d'équipements pour atteindre 17,4 M€ au 31 décembre 2020 contre 14,5 M€ au 31 décembre 2019

Amélioration de la position de trésorerie à 9,7 M€ au 31 décembre 2020 contre 8,2 M€ au 31 décembre 2020