Eos Energy vacille en raison d'une position courte de Fuzzy Panda

30 octobre - ** Les actions du fournisseur de systèmes de stockage d'énergie Eos Energy EOSE.O sont restées stables à 14,38 dollars après avoir chuté de 8,4 % en début de séance

** Fuzzy Panda Research révèle une position à découvert dans les actions d'Eos Energy

** La société a découvert d'importants problèmes de performance, notamment des fuites de bromure d'hydrogène mortel dans ses batteries et des déclenchements prématurés de ses batteries

** La société a falsifié les données financières d'un prêt du ministère de l'énergie, ce qui peut conduire le ministère à retirer le reste du prêt et la dette pourrait être immédiatement exigible ** La société a obtenu un second prêt de 22,7 millions de dollars du DoE en juillet

** Fuzzy Panda souligne également les problèmes de performance des produits de la société, y compris les problèmes d'efficacité des batteries, ce qui fait perdre de l'argent aux clients

** Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations de Fuzzy Panda Research; EOSE n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire

** En tenant compte des mouvements de la séance, la valeur de l'action a presque triplé depuis le début de l'année