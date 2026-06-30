Eos Energy recule après avoir fixé le prix d'une émission directe d'actions

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30 juin - ** Les actions de la société de stockage d'énergie Eos Energy Enterprises EOSE.O reculent de 3,8% à 5,86 dollars avant l'ouverture du marché

** EOSE annonce le prix de son placement direct nominatif portant sur 13,7 millions d'actions et 6 millions de bons de souscription, destiné à la société d'investissement alternatif Hudson Bay Capital Management, à 5,48 dollars l'unité

** Le prix de l'offre correspond à une décote de 10% par rapport au dernier cours de clôture de l'action; le produit de l'opération devrait s'élever à environ 75 millions de dollars, hors exercice futur des bons de souscription

** Le produit de l’opération servira à financer l’investissement d’EOSE dans Frontier Power USA, une plateforme de développement et d’investissement dans le stockage d’énergie à long terme

** Par ailleurs, Hudson Bay s’est également engagée à investir 50 millions de dollars directement dans FPUSA

** EOSE comptait 339,5 millions d’actions en circulation au 31 mars, selon le prospectus

** Trois des dix sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et sept la recommandation "conserver"; objectif de cours médian de 8 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action EOSE affichait une baisse de 46,9% depuis le début de l'année