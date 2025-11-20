Eos Energy rebondit après une vente d'obligations convertibles portée à 525 millions de dollars et une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre -

** Les actions d'Eos Energy EOSE.O sont en hausse de 4,9 % avant Bourse à 13,40 $ après l'

** La société basée à Edison, dans le New Jersey, a annoncé tôt jeudi le prix de son ()

offre privée d'obligations convertibles à 1,75 % d'un montant de 525 millions de dollars (CBs) à échéance 2031

** La société a également lancé une offre d'actions directes enregistrées () d'environ 35,9 millions d'actions à 12,78 $ pour un produit de 458,2 millions de dollars afin de faciliter les transactions de couverture avec

** Elle prévoit d'utiliser le produit net des nouvelles obligations convertibles et de l'offre simultanée d'actions pour racheter 200 millions de dollars de ses obligations convertibles à 6,75 % de 2030 en circulation, pour un montant d'environ 565 millions de dollars, et pour les besoins généraux de l'entreprise

** Le prix de conversion initial des nouvelles obligations convertibles est fixé à 16,29 $, soit 27,5 % de plus que le dernier cours de clôture de l'action

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions d'EOSE ont augmenté de 163% depuis le début de l'année

** La note moyenne des 9 analystes couvrant EOSE est "buy"; le PT médian de 15$ est en hausse par rapport à 10$ il y a un mois, selon les données de LSEG