Eolien offshore: Nexans va fournir à RTE des câbles haute tension pour plus d'un milliard d'euros

( AFP / PHILIPPE MERLE )

Le câblier Nexans a remporté un accord-cadre pour la fourniture de câbles haute tension au gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, destinés aux parcs éoliens offshore en France, pour plus d'un milliard d'euros, a annoncé le groupe mardi.

L'accord porte sur la conception, la fabrication et la fourniture des câbles CCHT, destinés à raccorder les parcs éoliens offshore de Centre Manche 1 et 2, au large de la Normandie, et d'Oléron au réseau de transport d’électricité français, a précisé le groupe.

Le groupe va fournir au total 450 kilomètres de câbles sous-marins haute tension et 280 kilomètres de câbles terrestres haute tension.

Estimée à "plus d'un milliard d'euros", la valeur finale de l'accord-cadre "dépendra des quantités exactes à livrer, encore à définir, ainsi que des sous-traitants sélectionnés lors de la prochaine phase du projet pour la signature des différents contrats", a précisé Nexans.

Cet accord constitue "une avancée vers l'objectif actualisé de la France de 45 GW de capacité éolienne offshore installée d'ici 2050", a souligné Nexans.

Il permet à Nexans de contribuer "aux objectifs ambitieux de la France en matière d'éolien offshore tout en renforçant la résilience et la durabilité du réseau", a estimé le directeur général du groupe, Christopher Guérin, cité dans le communiqué.

Les parcs éoliens Centre Manche 1 et 2, d'une puissance respective envisagée de 1 et 1,5 GW, doivent être mis en service en 2031 et 2032.