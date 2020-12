EO2 : Résultats semestriels 2020-2021 - Poursuite de la croissance rentable

Chiffre d'affaires en croissance de +10%

Progression de +36% de l'EBE

Résultat net part du Groupe quasi stable

Trésorerie disponible de 14,4 M€ à fin Août, en hausse de +2,5 M€

Malakoff, le 28 décembre 2020 (18h00) - EO2 (code mnémonique : ALEO2), acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, présente aujourd'hui ses résultats semestriels 2020- 2021, mis à la disposition du public sur le site internet de la Société (www.eo2.fr).

Résultat consolidé du Groupe EO2 au 31.08.2020 (en K€)

Données en K€ 2020.08 2019.08 Chiffre d''affaires 11 268 10 250 Autres produits d'exploitation 1 092 1 082 Produits d'exploitation 12 360 11 333 Résultat d'exploitation 518 539 Résultat financier (160) (99) Résultat exceptionnel 156 99 Impôts sur les résultats (23) (17) Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq 4 4 Résultat net de l'ensemble consolidé 495 526 Résultat net (Part du groupe) 496 512



Le Groupe EO2 a réalisé un premier semestre 2020-2021 très solide en poursuivant sa croissance rentable, malgré le contexte de crise sanitaire Covid-19. Le Groupe continue d'évoluer dans un environnement porteur, favorable au développement des installations de matériel de chauffage à granulés bois, plus écologiques et plus compétitives.

Le premier semestre est également marqué par le renforcement de l'offre « services énergétiques » avec l'acquisition de la société SVM spécialisée dans l'installation, l'entretien et la maintenance de chaudières individuelles gaz. Cette opération entre parfaitement dans la stratégie du Groupe qui vise à accroître le volume des activités récurrentes et à se diversifier dans les services énergétiques, afin d'abaisser sa dépendance à la mono-activité de la granulation bois.





Chiffre d'affaires en croissance de +10%

Le chiffre d'affaires consolidé ressort en hausse de +10% au 1er semestre 2020-2021 à 11,3 M€.

Les activités de granulation bois, toujours portées par d'excellents fondamentaux et faiblement impactées par la crise sanitaire, restent dynamiques avec un chiffre d'affaires de 8,8 M€. Les services énergétiques ont été plus impactées par la crise en raison des restrictions de déplacement pendant la crise sanitaire. Malgré cela cette activité réalise un chiffre d'affaires de 2,5 M€.

Les charges d'exploitation ont été parfaitement maitrisées. L'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé semestriel du Groupe progresse ainsi de +36% par rapport au 1er semestre 2019-2020, passant de 1,0 M€ en Août 2019 à plus de 1,4 M€ en Août 2020. Le Groupe est parvenu notamment à maintenir à court terme ses prix de marché ainsi que ses niveaux de marges malgré la pression exercée à la baisse sur les prix en France par de nombreux producteurs étrangers

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions (1,1 M€), le Résultat d'Exploitation ressort positif et quasi-stable à 0,5 M€ en Août 2020.

Après prise en compte du résultat financier de (0,2) M€, d'un résultat exceptionnel positif de 0,2 M€ et de l'impôt pour (0,02) M€, le résultat net part du Groupe s'élève à 0,5 M€.





Une situation financière saine

La capacité d'autofinancement du Groupe progresse à 1,5 M€ (contre 1,2 M€).

La variation de BFR est très faible à (0,01) M€ au 31 Août 2020 contre 0,6 M€ au 31 Août 2019.

Au 31 août 2021, les flux de trésorerie opérationnels restent élevés à 1,5 M€ (contre 1,7 M€ au 31 Août 2019) et permettent d'autofinancer les investissements (1,4 M€ dont 1,1 M€ liés au paiement de l'acquisition de SVM).

L'endettement net continue de décroitre et reste faible à 1,5 M€ pour des capitaux propres de 19,1 M€. La trésorerie brute disponible s'est renforcée à 14,4 M€ au 31 août 2020 contre 11,9 M€ au

31 août 2019. Le Groupe dispose d'une large marge de manœuvre financière pour poursuivre ses investissements et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.





Perspectives

Le Groupe a démarré le second semestre avec ambition et vigilance. Le Groupe va continuer de bénéficier dans un contexte favorable aux renouvellements des installations de matériel de chauffage par des solutions à granulés bois.

Les températures particulièrement élevées enregistrées à l'automne ont logiquement pesé sur les besoins en chauffage et sur la consommation des granulés. Ceci a entrainé momentanément une pression à la baisse sur les prix, d'autant que le faible taux d'humidité des bois favorise les rendements industriels. Le Groupe EO2 a continué de s'appuyer sur la qualité de sa production et sur la résilience de ses débouchés durant cette période. La vigueur de l'Hiver en janvier et février conditionnera en partie le niveau final de performance du Groupe.

Le Groupe confirme sa stratégie de diversification de ses activités dans les services énergétiques afin de renforcer la récurrence de ses activités et d'abaisser sa dépendance au climat et à un mono produit.

Le Groupe EO2 est prêt à saisir des opportunités en privilégiant des cibles d'une taille comprise entre 1 et 10 millions d'euros en privilégiant les régions IDF, Rhône Alpes Auvergne et Région Sud.

Annexes

Compte de résultat consolidé complet

Données en K€ 2020.08 2019.08 2020.02 CHIFFRE D'AFFAIRES 11 268 10 250 24 450 Autres produits d'exploitation 1 092 1 082 1 722 Produits d'exploitation 12 360 11 333 26 172 Achats et variations de stocks (5 209) (4 868) (11 429) Autres achats et charges externes (3 931) (3 697) (7 878) Impôts et taxes (123) (107) (279) Charges de personnel (1 496) (1 297) (3 145) Dotations aux amortissements et aux provisions (1 083) (825) (2 268) Charges d'exploitation (11 843) (10 793) (24 998) Résultat d'exploitation 518 539 1 174 Résultat financier (160) (99) (271) Résultat courant des entreprises intégrées 358 440 903 Résultat exceptionnel 156 99 566 Impôts sur les résultats (23) (17) (182) Résultat net des entreprises intégrées 490 522 1 287 QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq 4 4 8 Résultat net de l'ensemble consolidé 495 526 1 295 Intérêts minoritaires (2) 14 96 Résultat net (Part du groupe) 496 512 1 199 Résultat net de base par action (en euros) 0,22 0,21 0,50 Résultat net dilué par action (en euros) 0,22 0,21 0,50





Bilan consolidé du Groupe EO2 au 31.08.2020 (en K€)

Données en K€ 2020.08 2019.08 2020.02 ACTIF Ecart d'acquisition 897 Immobilisations incorporelles 11 23 16 Immobilisations corporelles 16 485 16 832 16 912 Immobilisations financières 248 146 208 Titres mis en équivalence Actif immobilisé 17 640 17 001 17 136 Stocks et en-cours 5 123 3 306 3 736 Clients et comptes rattachés 3 253 2 520 2 709 Autres créances et comptes de régularisation 2 043 2 333 2 963 Actifs d'impôts différés 233 181 219 Valeurs mobilières de placement 72 72 72 Disponibilités 14 346 11 869 12 401 Actif circulant 25 070 20 281 22 100 TOTAL ACTIF 42 710 37 282 39 236 PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital émis 2 426 2 467 2 426 Primes d'émission 7 462 7 462 7 462 Autres réserves 6 506 5 295 5 394 Titres en auto-contrôle (470) (142) (497) Résultat de l'exercice 496 512 1 199 Capitaux propres part du groupe 16 420 15 594 15 984 Intérêts minoritaires 2 708 2 420 2 621 Autres fonds propres () Provisions pour risques et charges 437 337 363 Emprunts et dettes financières 15 907 14 182 14 472 Fournisseurs et comptes rattachés 3 745 3 458 4 120 Autres dettes et comptes de régularisation 3 494 1 290 1 677 Dettes 23 146 18 930 20 269 TOTAL PASSIF 42 710 37 282 39 236

Les actions EO2 répondent aux critères d'éligibilité du dispositif PEA-PME et peuvent à ce titre être intégrées au sein des comptes PEA-PME et ainsi les actionnaires d'EO2 pourront bénéficier d'exonérations sur l'imposition des plus-values.

À propos de la filière bois-énergie, première source d'énergie renouvelable en France.

En représentant 47% de l'offre d'énergie renouvelable, le bois-énergie en est la première source en France. Le rôle du bois énergie est déterminant pour donner à la France les moyens de répondre à la stratégie européenne en matière énergétique à l'horizon 2020 dont l'objectif ambitieux a été fixé à 23 % de part renouvelable. Le secteur connaît depuis une dizaine d'années une croissance à 2 chiffres qui ne devrait pas faiblir dans les prochaines années.



A propos du Groupe EO2

Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, le Groupe EO2 est un acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois. EO2 associe des métiers complémentaires de conception/exploitation de chaufferies avec la production/distribution d'énergie bois. Le Groupe EO2 souhaite, dans les années à venir, développer des activités et une stratégie lui permettant de réduire son exposition aux risques liés aux aléas climatiques en développant sa position dans les services énergétiques.





Prochain rendez-vous :

Lundi 28 juin 2021 (après bourse) : Résultats annuels 2020-2021

CONTACTS

Groupe EO2

Grégoire DETRAUX

Directeur Administratif et Financier

gd@eo2.fr

ACTUS finance & communication

Claire RIFFAUD

Relations Investisseurs

criffaud@actus.fr