EO2 : Résultats annuels 2022-2023

Forte croissance du chiffre d'affaires de +31%

Nette progression du résultat d'exploitation à près de 6,4 M€

Structure financière solide avec une trésorerie brute disponible de 14,7 M€

Malakoff, le 30 juin 2023 (18h00) – EO2 (code mnémonique : ALEO2) , acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, présente aujourd'hui ses résultats annuels 2022-2023, mis à la disposition du public sur le site internet de la Société ( www.eo2.fr ).

Résultat consolidé du Groupe EO2 au 28.02.20 23

Données en K€ 2023.02 2022.02 Chiffre d'affaires 40 051 30 645 Autres produits d'exploitation 2 616 (1 806) Produits d'exploitation 42 667 28 838 Résultat d'exploitation avant dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 6 413 742 Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acquisition (297) 8 Résultat d'exploitation après dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 6 116 750 Résultat financier (218) (366) Résultat exceptionnel 312 192 Impôts sur les résultats (1 838) (185) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 74 24 Résultat net de l'ensemble consolidé 4 445 416 Résultat net (Part du groupe) 4 567 623

Le Groupe EO2 a enregistré sur l'exercice 2022-2023 une croissance forte de +30,7% par rapport à l'exercice 2021-2022.

Cette performance a été portée principalement par l'activité « granulation bois » qui a bénéficié d'un environnement conjoncturel particulièrement favorable, avec des prix de marché très élevés, reflétant la hausse de la demande à la recherche de solutions énergétiques alternatives et une offre moins abondante notamment en provenance des pays de l'Est. Le chiffre d'affaires du pôle ressort ainsi à 31,8 M€ (23,2 M€ l'année passée), soit une croissance de +37,1 % soutenue par un effet prix significatif et un effet volume modéré.

Les activités « services énergétiques » sont également en progression et contribuent pour 8,3 M€ à comparer à 7,5 M€ en 2021-2022, soit une hausse de +10,3%. La croissance est essentiellement portée par les activités d'installation et maintenance de chaudières à gaz portées par SVM. Les activités de WEYA et de ses filiales sont moins bien orientées en raison de l'impact du contexte inflationniste sur ses marchés.

Les produits d'exploitation sont en progression de 48,3% à 42,7 M€ (contre 28,8 M€ en 2020-21) incorporant une hausse de 2,2 M€ de la production stockée pour faire face à la demande.

Le bon niveau d'activité enregistré sur le semestre permet une meilleure absorption des coûts opérationnels malgré l'inflation de certains postes comme l'énergie. L'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé semestriel du Groupe progresse de 228% à 9,2 M€ à comparer à 2,8 M€ sur l'exercice 2021-2022.

Le Résultat d'exploitation, après dotations aux amortissements s'établit en nette progression à 6,4 M€ en février 2023, soit une marge d'exploitation de 16%. La quasi-totalité du résultat est réalisé par le pôle « granulation bois », le pôle « services énergétiques » étant à l'équilibre opérationnel.

Après prise en compte d'une dépréciation d'actifs pour -0,3 M€, d'un résultat financier de -0,2 M€, d'un résultat exceptionnel positif de +0,3 M€ et d'une charge d'impôt de -1,8 M€, le résultat net part du Groupe s'élève à 4,6 M€ (vs 0,6 M€ en 2021-2022).

Une structure financière solide

La capacité d'autofinancement du Groupe progresse à 7,4 M€ (contre 2,5 M€ l'année passée). Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 5,5 M€ après prise en compte de l'augmentation de 1,9 M€ du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) dans ce contexte de croissance.

Ces flux couvrent largement les investissements nets 2022-2023 qui s'élèvent à 2,1 M€. Le Groupe génère ainsi des free cash-flow positifs à hauteur de 3,4 M€ sur l'exercice, qui renforcent la trésorerie du Groupe.

Le Groupe est ainsi en situation de trésorerie nette avec une trésorerie brute disponible de 14,7 M€ supérieure aux dettes financières brutes, qui ressortent à 12,0 M€ au 28 février 2023.

Le Groupe dispose d'une situation bilantielle solide et saine pour poursuivre sa stratégie d'investissements.

Perspectives

Le début d'exercice 2023-2024 a continué de se dérouler dans un contexte favorable pour les activités du Groupe. Le Groupe reste néanmoins attentif aux évolutions du marché dans un contexte volatil et inflationniste qui peut rapidement faire varier les équilibres entre l'offre et la demande, rendant difficile les projections précises à court et moyen termes.

Le Groupe entend globalement poursuivre le développement de l'ensemble de ses activités autour des énergies durables pour accompagner la transition énergétique des ménages et des collectivités.

Au-delà du critère de performance financière, le Groupe EO2 se positionne comme un acteur moteur et vertueux de la lutte contre le réchauffement climatique et de la réduction des gaz à effet de serre. Le Groupe s'attache à mener cette mission avec une dimension sociétale forte, associant aussi bien l'adhésion et le bien-être de tous les collaborateurs que la qualité de ses relations avec les décideurs économiques et les clients.

Annexes

Compte de résultat consolidé du Groupe EO2

Données en K€ 2023.02 2022.02 CHIFFRE D'AFFAIRES 40 051 30 645 Autres produits d'exploitation 2 616 (1 806) Produits d'exploitation 42 667 28 838 Achats et variations de stocks (16 239) (11 389) Autres achats et charges externes (11 212) (10 226) Impôts et taxes (220) (240) Charges de personnel (5 504) (4 059) Dotations aux amortissements et aux provisions (2 990) (2 182) Charges d'exploitation (36 254) (28 097) Résultat d'exploitation avant dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 6 413 742 Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq. (297) 8 Résultat d'exploitation après dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 6 116 750 Résultat financier (218) (366) Résultat exceptionnel 312 192 Impôts sur les résultats (1 838) (185) Résultat net des entreprises intégrées 4 371 392 QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence 74 24 Résultat net de l'ensemble consolidé 4 445 416 Intérêts minoritaires (122) (207) Résultat net (Part du groupe) 4 567 623 Résultat net de base par action (en euros) 1,87 0,26 Résultat net dilué par action (en euros) 1,87 0,26

Bilan consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2023

Données en K€ 2023.02 2022.02 ACTIF Immobilisations incorporelles 1 488 909 dont écarts d'acquisition 1 481 897 Immobilisations corporelles 15 603 15 763 Immobilisations financières 87 138 Titres mis en équivalence 119 82 Actif immobilisé 17 298 16 892 Stocks et en-cours 4 772 2 194 Clients et comptes rattachés 5 036 3 824 Autres créances et comptes de régularisation 5 228 2 110 dont impôts différés actif 118 217 Valeurs mobilières de placement 6 492 - Disponibilités 8 204 13 095 Actif circulant 29 733 21 222 TOTAL ACTIF 47 030 38 114 PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital émis 2 551 2 551 Primes d'émission 7 154 7 154 Autres réserves 7 049 6 457 Titres en auto-contrôle (671) (61) Résultat de l'exercice 4 567 623 Capitaux propres part du groupe 20 650 16 723 Intérêts minoritaires 1 881 2 101 Autres fonds propres () () Provisions pour risques et charges 1 177 618 Emprunts et dettes financières 12 003 12 567 Fournisseurs et comptes rattachés 6 848 4 379 Autres dettes et comptes de régularisation 4 471 1 727 dont impôts différés passif 136 83 Dettes 23 322 18 673 TOTAL PASSIF 47 030 38 114



À propos du Groupe EO2

Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, le Groupe EO2 est un acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois. EO2 associe des métiers complémentaires de conception/exploitation de chaufferies avec la production/distribution d'énergie bois. Le Groupe EO2 souhaite, dans les années à venir, développer des activités et une stratégie lui permettant de réduire son exposition aux risques liés aux aléas climatiques en développant sa position dans les services énergétiques.

Les actions EO2 répondent aux critères d'éligibilité du dispositif PEA-PME et peuvent à ce titre être intégrées au sein des comptes PEA-PME et ainsi les actionnaires d'EO2 pourront bénéficier d'exonérations sur l'imposition des plus-values.

