Envoy Air est la cible d'une campagne de piratage liée à Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens

Envoy Air, le plus grand transporteur régional d'American Airlines AAL.O , a été victime d'un piratage ces derniers jours dans le cadre d'une vague de tentatives d'extorsion de la part de pirates exploitant les applications E-Business Suite d'Oracle ORCL.N , a confirmé la compagnie vendredi.

Un porte-parole de la compagnie basée à Irving, au Texas, qui exploite plus de 160 avions pour 875 vols quotidiens, a déclaré dans un courriel qu'elle était au courant de l'incident, qu'elle menait une enquête et qu'elle avait contacté les forces de l'ordre.

"Nous avons procédé à un examen approfondi des données en question et avons confirmé qu'aucune donnée sensible ou relative aux clients n'a été affectée", a déclaré le porte-parole. "Une quantité limitée d'informations commerciales et de coordonnées commerciales pourraient avoir été compromises."

La compagnie est la deuxième entité à confirmer qu'elle a été piratée à la suite d'une campagne visant les applications Oracle E-Business Suite, revendiquée par "CL0P", un groupe d'extorsion cybercriminel qui a l'habitude de compromettre à grande échelle des fournisseurs de logiciels ou de services tiers.

CL0P a indiqué sur son site web qu'American Airlines avait été victime de l'attaque jeudi en fin de journée. La date de l'attaque n'a pas été précisée.

CL0P n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée à l'adresse électronique utilisée par le groupe.

Un porte-parole d'American Airlines a renvoyé les questions sur le piratage à Envoy Air.

Des experts de Google, une unité d'Alphabet GOOGL.O , ont déclaré le 9 octobre que "des quantités massives de données clients" avaient été volées dans le cadre d'une opération qui pourrait avoir commencé il y a déjà trois mois. L'université de Harvard a confirmé avoir été attaquée de la même manière en début de semaine, selon le site d'information sur la cybersécurité The Record .