 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Envoy Air est la cible d'une campagne de piratage liée à Oracle
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens

Envoy Air, le plus grand transporteur régional d'American Airlines AAL.O , a été victime d'un piratage ces derniers jours dans le cadre d'une vague de tentatives d'extorsion de la part de pirates exploitant les applications E-Business Suite d'Oracle ORCL.N , a confirmé la compagnie vendredi.

Un porte-parole de la compagnie basée à Irving, au Texas, qui exploite plus de 160 avions pour 875 vols quotidiens, a déclaré dans un courriel qu'elle était au courant de l'incident, qu'elle menait une enquête et qu'elle avait contacté les forces de l'ordre.

"Nous avons procédé à un examen approfondi des données en question et avons confirmé qu'aucune donnée sensible ou relative aux clients n'a été affectée", a déclaré le porte-parole. "Une quantité limitée d'informations commerciales et de coordonnées commerciales pourraient avoir été compromises."

La compagnie est la deuxième entité à confirmer qu'elle a été piratée à la suite d'une campagne visant les applications Oracle E-Business Suite, revendiquée par "CL0P", un groupe d'extorsion cybercriminel qui a l'habitude de compromettre à grande échelle des fournisseurs de logiciels ou de services tiers.

CL0P a indiqué sur son site web qu'American Airlines avait été victime de l'attaque jeudi en fin de journée. La date de l'attaque n'a pas été précisée.

CL0P n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée à l'adresse électronique utilisée par le groupe.

Un porte-parole d'American Airlines a renvoyé les questions sur le piratage à Envoy Air.

Des experts de Google, une unité d'Alphabet GOOGL.O , ont déclaré le 9 octobre que "des quantités massives de données clients" avaient été volées dans le cadre d'une opération qui pourrait avoir commencé il y a déjà trois mois. L'université de Harvard a confirmé avoir été attaquée de la même manière en début de semaine, selon le site d'information sur la cybersécurité The Record .

Valeurs associées

ALPHABET-A
253,3000 USD NASDAQ +0,73%
AMERICAN AIRLINE
11,8600 USD NASDAQ -0,25%
ORACLE
291,450 USD NYSE -6,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank