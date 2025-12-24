Environ 1,88 million d'actions Cogelec apportées à l'OPAS
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 13:50
Dans le détail, le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a acquis 424 589 actions dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris, et 1 455 837 actions sur le marché.
Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, Legrand détient 8 713 213 actions Cogelec, soit 97,92% du capital et au moins 98,69% droits de vote de la société d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs.
Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions Cogelec est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
Valeurs associées
|29,2000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
