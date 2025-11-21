 Aller au contenu principal
Enviri progresse après la vente de Clean Earth à Veolia pour 3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions du fournisseur de solutions environnementales Enviri NVRI.N ont bondi d'environ 36 % à 18,5 $ avant la mise sur le marché

** Elle vend la société de déchets dangereux Clean Earth au groupe français de gestion de l'eau, de gestion des déchets et de services énergétiques Veolia pour 3 milliards de dollars

** Enviri déclare que Russell Hochman deviendra le directeur général de la nouvelle société Enviri

** L'opération devrait être conclue à la mi-2026

** L'une des trois sociétés de courtage considère l'action comme "achetée" et deux comme "conservée"; leur estimation médiane est de 12,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 76,2 % depuis le début de l'année



