Entreprises du numérique: Véronique Torner (Alterway) élue présidente de Numeum

(AOF) - Véronique Torner, 50 ans, est élue Présidente de Numeum, principale organisation professionnelle de l’écosystème numérique en France. Cofondatrice et Directrice Générale d’Alterway, qui gère les services Infrastructure du Groupe Smile, elle était depuis novembre 2022 Vice-Présidente de Numeum en charge du Numérique Responsable. Elue pour un mandat de trois ans, elle annonce que ses trois grands axes prioritaires seront les territoires, les compétences et le numérique responsable.

Véronique Torner entend ancrer Numeum au cœur des territoires, au plus près des acteurs économiques, en renforçant la proximité avec ses adhérents et en capitalisant sur le maillage de ses 12 délégations régionales. Pour répondre aux enjeux de compétences numériques en France, elle favorisera un programme de formation initiale cohérent avec les besoins du marché, avec une contribution à l'inclusion des talents par la formation continue et la reconversion.

La nouvelle présidente souhaite enfin accompagner et soutenir le développement d'un écosystème numérique " dans une trajectoire d'impact positif sur le plan économique, social, sociétal et environnemental à l'échelle européenne, nationale et locale ".