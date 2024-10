Entreparticuliers.com : recul de son activité au premier semestre

(AOF) - Entreparticuliers.com annonce qu’au cours du premier semestre 2024, son résultat d'exploitation s’est apprécié de 38% sur un an à 102 000 euros, alors même que son chiffre d'affaires a accusé un repli de 6% à 357 000 euros. Cet éditeur de sites et services internet destinés à faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d'immobilier affirme que l'orientation pour le second semestre "reste conditionnée par l'évolution des recettes publicitaires et des partenariats". Au 30 juin 2024, sa trésorerie s'élève à 484 000 euros et elle ne supporte aucun endettement extérieur.

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.