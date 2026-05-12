Entre records de commandes et accélération du cash, Siemens Energy relève ses prévisions

(Zonebourse.com) - Siemens Energy (-1,82% à 175,30 euros) enregistre l'une des plus fortes baisses du DAX ce mardi matin, alors que ses résultats au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026 semblent très solides. Les revenus sont en hausse de 8,9% (sur une base comparable) à 10,3 MdsEUR, mais "ils sont inférieurs de 5% aux attentes des analystes, relève Jefferies.

Siemens Energy (-1,82% à 175,30 euros) enregistre l'une des plus fortes baisses du DAX ce mardi matin, alors que ses résultats au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026 semblent très solides. Les revenus sont en hausse de 8,9% (sur une base comparable) à 10,3 MdsEUR, mais "ils sont inférieurs de 5% aux attentes des analystes, relève Jefferies.

Pour le bureau d'études, toutes les divisions de la société ont manqué leurs objectifs de ventes sur cette période : Grid Technologies (-7% par rapport au consensus), Siemens Gamesa (-5% par rapport au consensus), Gas Services (-2% par rapport au consensus), Transformation of Industry (-3% par rapport au consensus).

Pourtant, sur ce second trimestre, le spécialiste allemand des technologies énergétiques a enregistré des niveaux de commandes records, portés notamment par une forte demande aux Etats-Unis. Cette dynamique a conduit à un carnet de commandes historique et à une amélioration généralisée de tous les indicateurs de performance clés par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Le carnet de commandes a atteint un sommet de 154 MdsEUR sur ce second trimestre, soit une augmentation de 16% en glissement annuel.

Sur ce trimestre, il a enregistré un nouveau record historique de prises de commandes à 17,7 milliards d'euros en hausse de 29,5% en comparable, grâce à une performance inédite de la division Gas Services et à une forte progression de son activité Grid Technologies .

Le ratio "book-to-bill" s'établit à 1,72 contre 1,45 un an avant.

Au niveau de sa rentabilité, le bénéfice (avant éléments exceptionnels) est en forte progression à 1,164 MdEUR, en progression de 28,5% sur un an, principalement portée par le redressement de Siemens Gamesa (filiale spécialisée dans l'énergie éolienne).

Le bénéfice net ressort à 835 MEUR, soit un bond de 66,6% Par action, il s'élève à 0,89 EUR contre 0,50 EUR au second trimestre 2025.

Le free cash flow (avant impôts) a bondi de 42,1% à 1,975 MdEUR. Cette hausse s'explique par l'amélioration des bénéfices ainsi que par les acomptes clients importants liés au volume élevé de commandes.

Guidance améliorée

Grâce à ses bons indicateurs financiers, la multinationale allemande spécialisée dans la fabrication de centrales électriques rehausse ses objectifs pour cet exercice en cours.

Elle vise désormais une croissance en comparable de son chiffre d'affaires entre 14 et 16% contre de 11 à 13% auparavant. La marge bénéficiaire (avant éléments exceptionnels) devrait progresser maintenant entre 10 et 12% Elle l'anticipait auparavant entre 9 et 11%.

Le bénéfice net est désormais attendu à près de 4 MdsEUR contre une fourchette précédente entre 3 et 4 MdsEUR.

Le free cash flow devrait atteindre environ les 8 MdsEUR contre une estimation antérieure entre 4-5 MdsEUR.

"Notre forte dynamique de marché se poursuit malgré l'incertitude géopolitique, menant à un nouveau trimestre et à un premier semestre exceptionnels. Le relèvement de nos perspectives reflète notre confiance dans la pérennité de ces développements, ainsi que dans notre résilience et notre capacité d'exécution des projets", a déclaré Christian Bruch, PDG de Siemens Energy AG.

De surcroît, le groupe allemand a aussi révisé à la hausse certaines de ses prévisions annuelles pour deux de ses segments d'activité.

Pour Grid Technologies (infrastructures et les technologies de réseaux électriques), la croissance comparable des revenus est espérée maintenant entre 25 et 27% contre 19-21% précédemment. La marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels est anticipée désormais entre 18 et 20% contre auparavant 16-18%.

Pour Siemens Gamesa, le chiffre d'affaires en comparable devrait croître entre 3 et 5% contre une fourchette de 1-3% précédemment.

Vitesse supérieure pour ses rachats de titres

En parallèle de la publication de ses résultats trimestriels, Siemens Energy a annoncé une accélération de son programme de rachat d'actions à hauteur de 1 MdEUR supplémentaire. "Alors que les prévisions initiales pour 2026 tablaient sur un rachat de 2 MdsEUR, le montant est désormais porté à 3 MdsEUR", explique RBC. La banque canadienne précise que "selon la direction, toute décision concernant une modification de la politique d'allocation du capital sera prise lors de la clôture de l'exercice".

Sur ce point, Jefferies fait savoir que "la prochaine étape consistera à obtenir l'approbation du conseil d'administration pour augmenter le montant total de ce programme d'ici 2028 (actuellement fixé à 6 MdsEUR, dont 3 Mds restent à déployer sur les exercices 2027/2028).

En outre, commentant cette performance trimestrielle, RBC estime qu'il n'y a pas de grandes surprises sur cette publication. "Le principal point positif réside dans l'accélération de ce programme de rachat d'actions, qui pourrait, à terme, aboutir à un programme global encore plus ambitieux. Cela permettrait de tirer profit de la nette amélioration de la dynamique des acomptes clients et s'alignerait parfaitement avec la politique d'allocation de capital favorable aux actionnaires définie lors du Capital Markets Day (CMD)", observe l'analyste.

RBC maintient d'ailleurs son opinion à surperformance sur SIemens Energy avec un objectif de cours maintenu à 200 EUR, basé sur un multiple de 19x l'EV/EBITA estimé pour 2028.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.