Entrada s'effondre après les résultats décevants d'un médicament contre la maladie de Duchenne lors d'un essai préliminaire

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7 mai - ** L'action du développeur de médicaments Entrada Therapeutics TRDA.O chute de 56,7 % pour atteindre son plus bas niveau depuis six mois, à 6 ,93$

** Le titre est en passe d'enregistrer la plus forte baisse quotidienne jamais observée, si les pertes se confirment

** Le médicament de la société contre la dystrophie de Duchenne, l'ENTR-601-44, a entraîné une augmentation bien moins importante de l' de la dystrophine, une protéine musculaire clé, que ce que les analystes avaient prévu lors d'un essai clinique de phase précoce à intermédiaire

** L'essai a montré que les niveaux de dystrophine avaient augmenté d'environ 2,4 points de pourcentage, bien en deçà de l'augmentation de 10 % prévue par l'analyste de William Blair, Myles Minter, dans une note adressée à ses clients en avril

** Le médicament d'Entrada était également bien en deçà des résultats obtenus par un médicament concurrent d'Avidity Biosciences

** Entrada indique également que les enfants présentaient une concentration du médicament dans le sang inférieure à celle des adultes

** La société testait le médicament chez des patients ambulatoires âgés de 6 à 17 ans atteints d'une forme de Duchenne causée par une anomalie génétique spécifique que le traitement est conçu pour contourner afin que les muscles puissent produire une protéine fonctionnelle

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé d'environ 56 % depuis le début de l'année