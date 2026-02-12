Entergy revoit à la hausse son plan de dépenses pour répondre à la demande croissante en matière de centres de données

La compagnie d'électricité américaine Entergy ETR.N arelevé jeudison plan de dépenses d'investissement à long terme de 2 milliards de dollars, alors que les producteurs d'électricité s'empressent de répondre à la demande croissante des centres de données pilotés par l'IA.

Les actions de la société étaient en hausse de 1,7 % dans les échanges de l'après-midi.

Les services publics américains ont été soutenus par une demande d'électricité stable de la part des ménages et des petites et moyennes entreprises, bien que les coûts élevés de réglementation, de financement et d'exploitation continuent de peser sur le secteur.

La consommation d'électricité augmente également à mesure que les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie se développent et que les clients électrifient le chauffage et les transports.

La société a déclaré que les contrats actuels de centres de données devraient fournir environ 5 milliards de dollars en contributions de coûts fixes qui aideront à compenser les tarifs résidentiels pendant la durée des accords.

En décembre, l'unité de la société, Entergy Louisiana, a déposé une demande d'acquisition de la centrale électrique au gaz naturel Cottonwood Generating Station pour 1,5 milliard de dollars.

L'entreprise de services publics basée à la Nouvelle-Orléans prévoit maintenant 43 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour 2026 à 2029, dont 11,6 milliards de dollars prévus pour cette année.

Les ventes au détail totales d'Entergy s'élevaient à 30 017 gigawattheures (GWh) en 2025, contre 29 497 GWh l'année dernière.

Les résultats de l'entreprise onttoutefois été **mis sous pression** par des niveaux d'endettement plus élevés, qui ont augmenté de près de 7 % pour atteindre 31 millions de dollars en 2025 d'une année sur l'autre.

Les dépenses d'exploitation et de maintenance d'Entergy ont augmenté de 8,6 % en glissement annuel au quatrième trimestre pour atteindre 26,67 $ par mégawattheure (MWh), tandis que les dépenses d'exploitation et de maintenance et les dépenses liées aux arrêts pour rechargement nucléaire ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 22,02 $ par MWh.

L'entreprise prévoit maintenant que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année se situera entre 4,25 et 4,45 dollars par action, le point médian de cette fourchette étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 4,41 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, Entergy a affiché un bénéfice ajusté de 51 cents par action, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 52 cents.