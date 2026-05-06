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Entergy recule après avoir lancé une offre d'actions
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Les actions de la société énergétique Entergy

ETR.N reculent de 2,4 % à 114,55 dollars en séance prolongée ** Lancement de l'offre publique d'actions d' , d'une valeur de 2,18 milliards de dollars, comprenant une composante de vente à terme

** Wells Fargo Securities, Citigroup, Barclays et Scotiabank agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre

** Une fois l'accord finalisé, prévu d'ici avril 2028, ETR prévoit d'utiliser le produit de l'opération à des fins générales, notamment pour rembourser sa dette

** ETR compte 457,8 millions d'actions en circulation, selon les données de LSEG

** À la clôture d'hier, ETR affichait une hausse de 27 % depuis le début de l'année

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