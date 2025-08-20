Entergy reçoit l'approbation réglementaire pour des investissements destinés à soutenir le centre de données de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité d'Entergy en Louisiane ETR.N a reçu l'approbation de la Louisiana Public Service Commission pour aller de l'avant avec les investissements d'infrastructure liés au nouveau centre de données de Meta dans la paroisse de Richland, a déclaré la société mercredi.