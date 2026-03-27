Entergy progresse grâce à la révision de l'accord sur le centre de données Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions de l'entreprise de services publics Entergy ETR.N augmentent de 6,8 % à 110,05 $

** L'unité Louisiane de la société déclare que Meta Platforms META.O paiera les coûts complets pour le centre de données hyperscale prévu dans la paroisse de Richland dans le cadre d'un accord supplémentaire

** ETR s'attend à ce que l'accord permette aux clients d'Entergy en Louisiane de réaliser des économies d'environ 2 milliards de dollars sur 20 ans, en plus des 650 millions de dollars annoncés précédemment

** L'entreprise prévoit également de mettre en place une importante infrastructure de production, de transmission et de stockage, payée par Meta, pour soutenir le projet

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 18,6 % depuis le début de l'année