Entergy n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels, pénalisé par ses coûts d'exploitation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 1 et de détails issus de la conférence téléphonique post-résultats aux points 3 et 5) par Pranav Mathur

Le groupe américain d'électricité Entergy

ETR.N a manqué de peu mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, pénalisé par des coûts d'exploitation et de maintenance élevés, ce qui a entraîné une baisse de près de 2 % de son cours en début d'après-midi.

La hausse de la consommation d’électricité des grands industriels et l’émergence de nouveaux clients à forte consommation ont stimulé la demande en électricité, mais l’augmentation des frais d’exploitation, des coûts de financement et des besoins en capitaux pèse sur les marges et la croissance des bénéfices à court terme des compagnies d’électricité.

* Les autorités de régulation ont approuvé les révisions tarifaires d’Entergy Arkansas et d’Entergy Texas, tandis qu’Entergy Louisiana et Entergy New Orleans ont déposé des projets de tarifs annuels basés sur une formule et des demandes de prolongation.

* Les services publics cherchent à augmenter les factures d’électricité de leurs clients afin de financer la modernisation des infrastructures, alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à une demande croissante liée à l’électrification de l’industrie et à l’expansion des centres de données.

* Lors de sa conférence téléphonique post-résultats, la société a indiqué qu’elle prévoyait 7 milliards de dollars d’avantages pour les clients sur leurs factures au titre des accords signés à ce jour.

* Les charges d’exploitation d’Entergy ont augmenté de 7,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre, pour atteindre 2,67 milliards de dollars.

* La société a indiqué qu’elle s’attendait à une augmentation d’environ 5 à 10 cents de ses frais d’exploitation et de maintenance au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente.

* Le niveau d’endettementd’Entergy a augmenté de 13,8 % pour atteindre 34,7 milliards de dollars au 30 juin.

* Toutefois, la société a indiqué que ses ventes au détail, corrigées des effets climatiques, avaient progressé de 5,7 %, soutenues par une hausse de la consommation industrielle.

* Les ventes industrielles de ce fournisseur d'énergie basé à La Nouvelle-Orléans ont progressé de 9,8 % au cours du trimestre, pour atteindre 17 164 gigawattheures.

* Pour le trimestre clos le 30 juin, Entergy a affiché un bénéfice ajusté de 1,03 dollar par action, contre une estimation des analystes de 1,04 dollar, selon les données compilées par LSEG.