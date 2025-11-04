Entergy et Energy Transfer signent un accord de transport de gaz naturel à long terme

L'unité d'Entergy ETR.N et la société de gazoducs Energy Transfer ET.N ont signé un accord de 20 ans pour livrer du gaz naturel à la Louisiane du Nord, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, les États-Unis devraient connaître une hausse record de la demande d'électricité cette année et en 2026, en raison des besoins énergétiques considérables des centres de données.

Les entreprises ont déclaré que le gazoduc fournirait du gaz aux nouvelles centrales d'Entergy et desservirait des projets tels que le centre de données de Meta META.O dans la paroisse de Richland.

Energy Transfer fournira initialement 250 000 millions d'unités thermiques britanniques (MMBtu) par jour de service de transport à partir de février 2028 et jusqu'en janvier 2048.

L'accord prévoit également une option permettant à Entergy d'augmenter la capacité de livraison dans la région afin de répondre à la future demande d'énergie.