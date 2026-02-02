 Aller au contenu principal
Entech signe un contrat avec TotalEnergies pour la construction d’un système de stockage hybride éolien de 8MW/8MWh en Guadeloupe
02/02/2026

Quimper, le 02 février 2026 à 7h - Entech (FR0014004362 – ALESE), société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la signature d’un contrat d’environ 5 M€ avec TotalEnergies pour la construction en Guadeloupe d’un système de stockage de 8 MW/8 MWh raccordé à un parc éolien composé de 10 éoliennes. La mise en service de ce projet est prévue au cours du 1er semestre 2027.

Un système de stockage hybride intelligent pour renforcer la résilience des réseaux insulaires

Dans le cadre de ce contrat, Entech assurera la fourniture des batteries, des systèmes de conversion d’énergie ainsi que deux points de livraison. L’entreprise prendra également en charge l’ensemble du génie électrique, ainsi que la mise en service complète des installations, incluant le raccordement des points de livraison en coordination avec le gestionnaire de réseau de distribution (GRD).

