Lait infantile: Popote et Vitagermine (Babybio) rappellent des lots en France, invoquant l'abaissement du seuil pour la toxine incriminée

La Commission européenne a missionné son agence sanitaire (Efsa), qui doit rendre un avis lundi sur la toxine céréulide et les seuils à imposer ( AFP / Fred TANNEAU )

Les marques Popote et Vitagermine (Babybio) ont annoncé lundi le rappel de lots de lait infantile 1er âge en France, en raison de l'abaissement annoncé par le ministère de l'Agriculture du seuil pour la toxine céréulide responsable de rappels de boîtes dans plus de 60 pays.

"Popote applique sans attendre le nouveau cadre européen et rappelle deux lots de lait infantile 1er âge", indique le fabricant dans un communiqué.

"Cette mesure de précaution fait suite à la décision des autorités françaises d'appliquer le seuil de sécurité renforcé recommandé par l'EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) concernant la céréulide, qui devrait être publié dans la journée", est-il précisé.

Le ministère de l'Agriculture a annoncé vendredi soir qu'il allait imposer à l'ensemble des fabricants français de laits infantiles un seuil limite plus strict pour la toxine céréulide responsable de ces rappels de boîtes.

La Commission européenne a missionné son agence sanitaire (Efsa), qui doit rendre un avis lundi sur cette toxine et les seuils à imposer.

De son côté, Vitagermine a également annoncé lundi le rappel de trois lots de lait infantile 1er âge Babybio, indiquant avoir, durant le week-end, "mené des investigations pour s'assurer que l'ensemble des produits respectent ce nouveau seuil. Elles ont permis d'identifier 3 lots de lait infantile 1er âge - qui étaient conformes à la norme en vigueur jusqu'à la semaine dernière".

Les deux marques précisent par ailleurs que leurs autres produits ne sont pas concernés.

Plusieurs industriels mettent en cause un fournisseur d'ingrédient chinois, Cabio Biotech, qui produit une huile riche en oméga-6. Cette huile aurait été contaminée par des bactéries Bacillus cereus, susceptibles de produire une toxine, la céréulide, qui peut provoquer vomissements et diarrhées.

A ce stade, deux enquêtes pénales ouvertes en France après la mort de nourrissons ayant consommé des laits Nestlé rappelés, n'ont pas établi de lien direct entre les symptômes et les laits consommés.