Entech : Signature d’un contrat de plus de 30 M€ pour la fourniture de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS)

Quimper, le 24 février 2025 à 7h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, annonce la signature d’un contrat de construction multisite d’une puissance totale de plus de 50 MW/100 MWh pour la fourniture de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS ) raccordés au réseau électrique moyenne tension (HTA).



Entech annonce la signature d’un contrat record pour la société portant sur la construction de systèmes de stockage par batterie destinés à équiper plusieurs sites répartis sur l’ensemble de l’hexagone pour le compte d’un opérateur français du secteur de l’énergie.

Sa mise en œuvre sera assurée par Entech Construction, l’activité d’Entech qui regroupe la conception, le développement et l’installation de centrales photovoltaïques au sol et de centrales de stockage. entre mars 2025 et novembre 2026. Ce contrat de plus de 30 M€ devrait représenter au moins 15 M€ de chiffre d’affaires 2025.

Les systèmes de stockage fournis par Entech permettront de valoriser le patrimoine foncier de son client en offrant des services de régulation de fréquence au réseau de distribution de moyenne puissance (HTA) géré par Enedis.