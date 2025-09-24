Entech : maintien des objectifs annuels et niveau record d’entrées en commandes

(AOF) - Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a publié ses résultats du premier semestre 2025. L’activité sur cette période a été particulièrement dynamique avec plus de 100 millions d'euros de prises de commandes depuis le début de l’exercice. " Ce niveau record d’entrées en commandes ne se reflète pas encore dans la progression du chiffre d’affaires, qui s’établit à 27,5 millions d'euros (+9%) ", indique le groupe.

À fin juin, Entech enregistre un Ebitda positif de 306 000 euros, confirmant la trajectoire de rentabilité initiée au premier semestre 2024 (409 000 euros). Sur les six premiers mois de 2025, la marge brute est passé de 8,24, à 9,12 millions d'euros.

La perte nette s'est réduite sur un an sur ce semestre passant de 822 000 euros à 84 000 euros.

Compte tenu des entrées en commande significatives au cours du premier semestre, Entech possédait au 30 juin 2025 un Backlog (chiffre d'affaires signé restant à réaliser) supérieur à 100 millions d'euros, dont une grande partie relatif à l'activité d'Entech Construction, qui se traduira par une accélération de la croissance au second semestre.

Ce niveau élevé de commandes associé à la poursuite d'une dynamique commerciale robuste permet au groupe de confirmer son objectif 2025, soit un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros associé à une progression de la rentabilité, ainsi que sa feuille de route à horizon 2029 correspondant à un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros associé à une marge d'Ebitda de 20 à 25% (incluant la détention en propre d'un parc de plus de 350 MW d'actifs en exploitation ou en construction).

