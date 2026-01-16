Entech, Ipsos... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a signé un accord d'une valeur de 2,3 milliards de dollars canadiens (environ 1,4 milliard d'euros) avec la Commission des Transports de Toronto (TTC) pour fournir 70 nouvelles rames de métro (NST) au réseau de métro de Toronto.

Biosynex

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 95,1 millions d'euros au titre de son exercice 2025, affichant une baisse de 6% par rapport à l'année précédente en publié ou -4% à périmètre et taux de change constants.

Entech

Drone Volt

Drone Volt enregistre sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros contre 32,7 MEUR en 2024, soit un recul de 73%, avec un niveau de facturations élevé au quatrième trimestre de l'exercice (2,8 MEUR). Le groupe spécialisé dans les drones civils professionnels a conservé une bonne dynamique commerciale, avec la vente de 78 drones sur l'année 2025 dont quasiment 50% en Amérique du Nord (28 aux États-Unis et 9 au Canada).

Groupe ADP

Au mois de décembre, ADP a enregistré une hausse de son trafic de 3%, pour un total de 29,4 millions de passagers. Uniquement sur les aéroports parisiens, la progression est de 3,2%, à 8,6 millions d'unités. Partant, sur l'ensemble de l'année, le groupe a accueilli sur les plateformes aéroportuaires qu'il gère 379 millions de personnes (+4,2%), dont 107 millions (+3,4%) sur Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.

Ipsos

Ipsos fait part de la décision de Didier Truchot de quitter ses fonctions de président, avec prise d'effet le 28 février prochain, tout en restant impliqué dans la vie du groupe en tant qu'administrateur et en restant son principal actionnaire.

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies a généré un chiffre d'affaires de 2,411 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, soit une croissance de 19%, ou de 29% à change et périmètre constants. Sur la période, l'activité aux Etats-Unis, qui représente 77% du total du groupe, a bondi de 65%, à 1,497 million d'euros.

PullUp Entertainment

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice 2025/2026 de PullUp Entertainement s'élève à 64,8 millions d'euros, soit un repli de 36% par rapport à l'année précédente à la même période. Il s'élève sur les neuf premiers mois de cet exercice à 197,4 MEUR en baisse de 41% par rapport aux neuf mois 2024/25.

Thermador Groupe

Thermador Groupe affiche un chiffre d'affaires à peu près stable (-0,4%) à 501,7 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, mais en retrait de 2,9% à périmètre constant, avec un effet estimé de la variation de ses prix de ventes de -1,4%.