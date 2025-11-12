Entech et Primeo Energie s’associent pour construire plus de 100 MW de projets de stockage par batterie à horizon 2029

Quimper, le 12 novembre 2025 à 17h45 - Entech (FR0014004362 – ALESE), société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, et Primeo Energie, expert dans la production, la distribution et la fourniture d’énergie, annoncent la signature d’un partenariat visant à construire et exploiter/détenir des projets de stockage par batterie, en France prioritairement, puis selon les opportunités dans certains pays membres de l’Union européenne.







Création d’une société commune baptisée « Primtech Batteries »







Le marché des batteries stationnaires a connu une très forte croissance dans plusieurs pays d’Europe au cours des dernières années, porté par l'augmentation de la production d'électricité renouvelable et le besoin d’ajuster ces capacités aux variations de consommation. De son côté, la France a construit relativement peu de grandes batteries de stockage jusqu'à présent.







Dans ce contexte, le groupe Entech et Primeo Energie ont décidé de s’associer afin d’investir conjointement sur le marché des systèmes de stockage d’énergie par batterie, prioritairement en France et, selon les opportunités, dans certains pays membres de l’Union européenne. L’objectif commun d’Entech et de Primeo Energie est de constituer un parc de projets d’au moins 100 MW à horizon 2029.