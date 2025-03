Entech: contrat de +10 ME après un appel d'offre public information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Entech annonce la signature d'un contrat de plus de 10 ME pour le compte 'd'un acteur spécialisé dans le développement, la construction et l'exploitation de projets photovoltaïques'.



Entech a été choisi au terme d'un appel d'offre public pour la construction de 4 centrales agrivoltaïques totalisant une puissance installée de 13 MWc dans le sud de la France.



La mise en oeuvre de ces projets débutera à l'été 2025 pour une mise en service à l'été 2026.



Dans le cadre de ce contrat, Entech fournira des solutions clés en main, allant du dimensionnement des projets à leur raccordement au réseau, en passant par la construction des ouvrages et l'intégration des équipements du client.







