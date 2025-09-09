 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Entech : activité en croissance de 9% au premier semestre
information fournie par AOF 09/09/2025 à 18:15

(AOF) - Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a publié son chiffre d’affaires du premier semestre, ressortant à 27,5 millions d'euros, en progression de 9%. Entech Construction enregistre un chiffre d’affaires de 19,4 millions d'euros (+1%), représentant 71% de l’activité (contre 76% au 30 septembre 2024). Entech Solutions enregistre un chiffre d’affaires de 7,8 millions d'euros (+30%), représentant 28% de l’activité totale du groupe (contre 24% un an auparavant).

Compte tenu des entrées en commandes significatives au cours du premier semestre, Entech possédait au 30 juin 2025 un Backlog (chiffre d'affaires signé restant à réaliser) supérieur à 100 millions d'euros, dont une grande partie relatif à l'activité d'Entech Construction, qui se traduira par une accélération de la croissance au second semestre.

"Ce niveau élevé de commandes associé à la poursuite d'une dynamique commerciale robuste permet au groupe de confirmer son objectif 2025, soit un chiffre d'affaires de 80 millions associé à une progression de la rentabilité, ainsi que sa feuille de route à horizon 2029 correspondant à un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions", précise la société dont les résultats semestriels 2025 seront publiés le 23 septembre.

Valeurs associées

ENTECH
8,1600 EUR Euronext Paris +7,09%
